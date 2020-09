Grève tournante des RSG en milieu familial - À Montréal et à Laval, les RSG en milieu familial de la CSN déclenchent la grève

MONTRÉAL, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les responsables de service de garde (RSG-CSN) en milieu familial de la région de Montréal et de Laval ferment aujourd'hui leurs portes pour une journée complète. Il s'agit d'un moyen de pression ultime dans le cadre d'une grève tournante qui a touché l'ensemble des régions du Québec dans la semaine du 14 au 18 septembre 2020. Les RSG de Montréal et de Laval se donnent rendez-vous devant les bureaux du ministère de la Famille, dès 9 h 45, d'où partira une marche en direction de l'intersection de l'avenue De Lorimier et de la rue Notre-Dame.

« Ce n'est pas de gaieté de cœur que les RSG déclenchent une grève de 24 heures. Elles savent que les parents ont besoin de leurs services. Cependant, ces pères et ces mères sont solidaires et comprennent que les conditions de travail des RSG en milieu familial sont inacceptables », précise Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

Les RSG en milieu familial travaillent une cinquantaine d'heures par semaine afin de s'adapter aux horaires des parents. Dans les faits, le ministère de la Famille ne les paie que 35 heures par semaine. Résultat ? Ces RSG gagnent en moyenne 27 000 $ par année, après avoir couvert toutes les dépenses. « Personne n'accepterait un salaire aussi bas pour autant d'heures travaillées. C'est pourquoi des centaines de femmes désertent la profession et ferment définitivement leur service de garde à la maison », s'attriste Karine Morisseau, représentante du secteur RSG de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN et elle-même RSG en milieu familial.

Propos méprisants du gouvernement

À l'initiative de la CSN, un médiateur va tenter de favoriser une reprise des négociations avec le gouvernement du Québec. Cependant, à la table de négociation, plusieurs déclarations des vis-à-vis gouvernementaux ont laissé entrevoir le mépris pour les demandes légitimes des RSG. « Quand on nous répète que l'on amuse les enfants dans nos maisons et que l'on travaille moins fort à certains moments parce qu'ils ne sont pas tous là en même temps, c'est insultant et dégradant », s'insurge Fatiha Benzama, présidente du Syndicat des RSG de Montréal-Est-CSN.

Il faut que le gouvernement Legault admette que les RSG en milieu familial sont des professionnelles de la petite enfance, qu'elles sont essentielles et qu'elles méritent un salaire équitable qui équivaut aux emplois comparateurs.

Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) regroupe plus de 100 000 membres des secteurs public et privé, répartis au sein de près de 400 syndicats à Montréal, à Laval et dans le Grand Nord du Québec.

La FSSS-CSN réunit 110 000 travailleuses et travailleurs, dont près de 90 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. Elle représente près de 3 000 membres dans le réseau des services de garde éducatif en milieu familial.

