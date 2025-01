Grève enseignante à l'UQAM à compter du 3 février

MONTRÉAL, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Devant l'immobilisme de la partie patronale à la table de négociation, les membres du Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'Université du Québec à Montréal (SPPEUQAM-CSN) déclencheront la grève le 3 février prochain. Ils mettent ainsi en application le mandat obtenu à 86 % lors de leur assemblée générale du 2 décembre dernier.

Les 2100 chargé-es de cours qui donnent plus de 60 % des cours au premier cycle constatent, après un an de négociations, que la direction de l'UQAM ne veut toujours pas reconnaitre la surcharge de travail occasionnée par la préparation et l'encadrement des cours en ligne. L'UQAM refuse d'établir des balises pour le développement de ces cours afin qu'ils ne se fassent pas au détriment des cours en présence et refuse également d'assurer que les groupes-cours demeurent à taille humaine.

La direction souhaite plutôt créer deux classes d'enseignants et d'enseignantes à l'UQAM, en différenciant les conditions de travail des permanentes et permanents, ainsi que des contractuel-les, et pérenniser les pouvoirs qu'elle s'est arrogés durant la pandémie alors que les chargé-es de cours étaient contraints d'enseigner en visioconférence. Maintenant que près de 25 % des cours de l'institution et plus de 60 % des cours de certains départements sont rendus en ligne, l'UQAM refuse toujours d'en négocier les conditions de travail.

« Nous annonçons la date de déclenchement de la grève plus de trois semaines à l'avance pour que tout le monde puisse s'y préparer, mais aussi pour donner la chance à la direction de revenir à la table avec des offres sérieuses qui répondent aux demandes réalistes du syndicat sur le plan pédagogique », affirme Olivier Aubry, président du SPPEUQAM-CSN.

« Les professeures et professeurs enseignants de l'UQAM peuvent compter sur leurs collègues de tous les collèges, cégeps et universités du Québec, soutient Benoit Lacoursière, président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN). Cette négociation pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble des chargé-es de cours des autres universités québécoises. »

« Leurs revendications sont déterminantes pour l'avenir. Nous sommes solidaires de leur lutte à 100 % », ajoute Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

« Le SPPEUQAM-CSN négocie sur un enjeu unique qui touche l'ensemble de la profession d'enseignantes, d'enseignants et de professeur-es. Les demandes du syndicat sont justes et raisonnables. Ce n'est pas parce qu'une activité se déroule en mode virtuel que les règles normales et les conditions de travail adéquates doivent cesser de s'appliquer », estime Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Le Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM (SPPEUQAM-CSN) a été fondé en février 1978 sous l'appellation de Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQAM (SCCUQ-CSN). C'était alors le premier syndicat universitaire en Amérique du Nord regroupant des enseignantes et enseignants précaires, c'est-à-dire à contrat, généralement pour un trimestre.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) parle au nom de 80 % des chargé-es de cours des universités québécoises (11 000 membres). Elle regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités.

