Grève de 24 heures chez Cascades Viau

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - Ce mercredi 16 avril, les membres du Syndicat des Employés Cascades Emballage Carton Caisse Viau-CSN (SECECCV-CSN) ont déclenché une grève de 24 heures.

« L'employeur refuse actuellement d'offrir la rétroactivité sur les salaires, en plus de proposer des salaires qui ne sont pas du tout à la hauteur. Il y a encore une disparité marquée entre les salaires offerts dans les autres usines de Cascades au Québec et les offres que nous avons sur la table actuellement. Ce sont des enjeux importants pour nous, d'où notre décision de déclencher cet arrêt de travail » déclare Manon Lajeunesse, présidente du syndicat.

Le 22 février dernier, le syndicat avait adopté à 97 %, une banque de 10 jours de grève à déclencher au moment jugé opportun.

« Cascades est très rentable. En février, l'entreprise a dévoilé ses derniers résultats financiers non vérifiés pour 2024 affichant un bénéfice net de 101 millions $ pour sa division carton-caisse. Si l'employeur veut régler la présente négociation, il devra vraisemblablement revoir ses positions », ajoute Bertrand Guibord, secrétaire général du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

« Les clauses normatives sont réglées et il ne reste que celles à incidence financière à conclure. Le syndicat est déterminé à atteindre ses objectifs et à se faire respecter, ce qui devrait inciter l'employeur à acquiescer à leurs demandes », conclut Kevin Gagnon, président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN.

À propos

Le SECECCV-CSN compte environ 100 membres sans contrat de travail depuis le 1er novembre 2024. La Fédération de l'industrie manufacturière-CSN regroupe plus de 320 syndicats affiliés, représentant environ 25 000 membres qui œuvrent dans le secteur industriel québécois. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

