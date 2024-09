La CSN se mobilise pour un réseau de la santé public

MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Des dizaines de militantes et de militants de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont installé des affiches contre la privatisation du réseau de la santé devant la clinique médicale privée RocklandMD, ce midi. Cette mobilisation est la première d'un plan d'action prévu cet automne par le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN contre la réforme de la santé Dubé.

La clinique médicale privée RocklandMD n'est pas un choix anodin pour la CSN.

« Rockland, c'est un véritable centre d'achat médical. Les patients deviennent des clients et magasinent leurs soins, comme si c'était une paire de souliers. Les Québécoises et les Québécois paient donc leurs soins en double: une fois à travers leurs impôts et une deuxième fois de leur poche ou à travers leurs assurances », dénonce Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal Métropolitain-CSN.

« Comme si ce n'était pas assez, ce phénomène fragilise le réseau et exacerbe les inégalités sociales. Les gens les plus vulnérables sont les premiers à subir les impacts de la privatisation et du manque d'investissement dans le système public », ajoute Mme Daigneault.

L'adoption de la réforme Dubé consacre la centralisation extrême des pouvoirs au sein de l'agence Santé Québec et pave ainsi la voie à un nouvel élargissement du secteur privé. Cela accélèrera l'effritement du secteur public, au profit d'entreprises et des médecins-entrepreneurs.

Depuis quelques mois, la CSN s'organise partout à travers le Québec sous le signe de la campagne Pour un réseau vraiment public! Elle lance cet automne une campagne d'affichage publicitaire ayant comme slogan « Pas de profit sur la maladie », laquelle invite les Québécoises et les Québécois à visiter le site vraimentpublic.org et à joindre leurs voix à la lutte pour un réseau vraiment public.

