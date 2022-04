Les assemblées annuelles se tiendront virtuellement le jeudi 5 mai

WINNIPEG, MB, le 21 avril 2022 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. et sa filiale, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie), ont annoncé aujourd'hui que leurs assemblées annuelles simultanées se tiendront sous forme virtuelle uniquement. Ce changement de formule est apporté dans le but de veiller à la santé et au bien-être de leurs employés, de leurs clients, de leurs investisseurs et de leurs collectivités à la lumière des répercussions continues de la pandémie de COVID-19 sur la santé publique.

Les assemblées annuelles seront tenues virtuellement le jeudi 5 mai 2022 à 10 h HC / 11 h HE.

Les actionnaires inscrits, les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront participer en ligne aux assemblées annuelles de 2022 par le truchement d'une webdiffusion vidéo en direct. Pour connaître les précisions sur la manière de participer aux assemblées par moyens électroniques, consultez greatwestlifeco.com/fr/qui-sommes-nous/gouvernance-d-entreprise/assemblee-annuelle.html et canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/gouvernance/assemblee-annuelle.html.

Nous espérons que nous pourrons rencontrer nos actionnaires et nos titulaires de police ayant droit de vote en personne à l'occasion de nos assemblées annuelles de 2023.

Nous encourageons les actionnaires et les titulaires de police ayant droit de vote à donner leurs instructions de vote avant la tenue des assemblées en suivant l'un des moyens décrits dans les procurations déjà distribuées. Les actionnaires et les titulaires de police qui donnent leurs instructions de vote à l'avance ne sont pas tenus d'assister aux assemblées pour exercer leur droit de vote.

