Le gouvernement du Canada appuie le Festival Juste pour rire/Just For Laughs

MONTRÉAL, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Les arts et la culture nous inspirent et nous rassemblent. De plus, ils renforcent nos communautés et notre économie. Depuis mars 2020, la population canadienne a eu peu d'occasions de participer à des rencontres artistiques et culturelles en raison de fermetures ou d'annulations entrainées par la pandémie de COVID-19. De nombreux organismes ont subi des pressions financières. Pendant ces moments difficiles, le gouvernement du Canada s'est engagé à les appuyer.

C'est dans cette optique que l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, et l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accordait une aide financière en appui à la présentation du 39e Festival Juste pour rire.

L'aide financière de Patrimoine canadien, totalisant 1 700 000 dollars sur deux ans (pour les festivals de 2021 et 2022), est octroyée par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cette somme permettra de soutenir la programmation artistique du Festival Juste pour rire. L'événement offrira à la communauté une programmation bilingue, cosmopolite et d'envergure, en salles (payante) et extérieure (gratuite). Les activités se dérouleront à la Place des Festivals et dans plusieurs salles du Quartier des spectacles.

Pour sa part, Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec a annoncé, le 19 janvier dernier, une contribution non remboursable de 1 300 000 dollars destinée au Festival. L'aide accordée par DEC pour 2020 et 2021, dans le cadre du Programme de développement économique du Québec, porte notamment sur le développement de produits destinés à diversifier la marque, ainsi que sur l'attractivité globale du Festival et la mise en œuvre d'une stratégie de commercialisation sur les marchés locaux et internationaux.

Citations

« Au grand plaisir des festivaliers, le 39e Festival Juste pour rire/Just For Laughs aura lieu en personne cet été. Ce rendez-vous humoristique occupe une place de choix dans le cœur de notre communauté. Le Festival est un incontournable, et nous sommes fiers de contribuer à une programmation aussi riche. Bon festival à tous! »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« L'industrie touristique a été durement touchée par la pandémie, et notre gouvernement s'engage à accompagner les joueurs clés pour qu'ils soient prêts à revenir en force après la crise économique causée par la COVID-19. Nous sommes évidemment là depuis le début de cette situation sans précédent, avec des mesures concrètes, et nous serons là pour appuyer le tourisme au fur et à mesure que la situation sanitaire évolue. Les investissements d'aujourd'hui au Festival Juste pour rire s'inscrivent dans notre plan de relance, et celui-ci ne saurait se faire sans l'apport des acteurs du milieu touristique, afin de repartir ensemble plus forts et plus résilients. »

- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'aide du gouvernement du Canada qui vient nous donner une bonne dose d'énergie à quelques jours de l'ouverture de notre événement le 15 juillet prochain, mais aussi pour la prochaine édition en 2022 qui soulignera nos 40 ans d'existence. Cette marque de confiance est très significative pour nos équipes, les artistes, les artisans ainsi que toute l'industrie. »

- Charles Décarie, président-directeur général, Groupe Juste pour rire

Les faits en bref

Le Festival Juste pour rire/Just For Laughs de Montréal, qui aura lieu cette année du 15 au 31 juillet, accueille plus de 1,5 million de spectateurs chaque été.

Juste pour rire MONTRÉAL/Just For Laughs MONTRÉAL occupera le Quartier des spectacles et offrira plus de 60 représentations extérieures gratuites, des animations déambulatoires, des projections vidéo à grand déploiement, des activités ludiques et les Soirées Carte blanche à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Des stand-up exclusifs captés à l'étranger, des séries de sketches, des podcasts et des projets de fictions numériques seront mis en ligne gratuitement et accessibles tout au long du festival.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Le Programme de développement économique du Québec de DEC vise à aider les communautés à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Produits connexes

Tourisme : un secteur clé dans la planification de la relance économique de Montréal

Liens connexes

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Programme de développement économique du Québec

Festival Juste pour rire/Just For Laughs

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec: Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, camille.gagné@canada.ca; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514-283-7443,[email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca