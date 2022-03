Le régime assurera aux médecins des prestations garanties à vie établies selon leurs revenus personnels et le nombre d'années au service de leur société médicale. Il aura pour avantage la mise en commun des placements et le partage du risque de longévité et du risque économique par les participants. Les médecins incorporés pourront ainsi trouver une plus grande tranquillité d'esprit, sachant qu'ils peuvent intégrer à leur planification une source de revenus prévisible à la retraite et offrir une meilleure protection financière à leur famille.

« Gestion financière MD a été fondée il y a plus de 50 ans spécifiquement pour aider les médecins à trouver la tranquillité d'esprit financière, explique Daniel Labonté, président et chef de la direction de l'entreprise. Les médecins réclament la création d'un régime de retraite depuis longtemps. Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée de leur offrir cette solution tant désirée, fruit de la solide expérience technique de la Banque Scotia en régimes de retraite, en gouvernance et en placements ainsi que de l'expertise exclusive de MD en sécurité financière des médecins. Le Régime de retraite Medicus sera un complément appréciable à la vaste gamme de services de placement et de conseils que MD et la Banque Scotia mettent déjà à la disposition des médecins. »

Pour la mise en place du régime, ces dernières travailleront avec plusieurs organisations partenaires représentant les intérêts des médecins partout au pays. Le Régime de retraite Medicus aura un conseil, constitué en partie de représentants des médecins, qui sera chargé de la surveillance fiduciaire et du respect des exigences réglementaires applicables.

Pour l'administration du régime, MD et la Banque Scotia ont fait appel à Solutions Mieux-être LifeWorks (LifeWorks), le plus important joueur dans le domaine de l'administration de régimes de retraite et d'avantages sociaux au Canada. LifeWorks offre des solutions administratives à plus de 1 400 régimes, auxquels participent plus de 7,5 millions de personnes.

Pour avoir des nouvelles du régime, rendez-vous au md.ca/regimederetraitemedicus.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. L'actif sous administration de MD s'élevait à plus de 59 milliards de dollars au 31 décembre 2021. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. détient une participation exclusive ou majoritaire dans le groupe de sociétés MD. Elle offre des produits et services financiers, gère la famille de fonds MD et assure la prestation des services-conseils en placement. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Gestion financière MD Inc.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, les médias peuvent s'adresser à : Adam Miller, Directeur principal, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, 416 272-6728, [email protected]