TORONTO, le 14 août 2025 /CNW/ - Gestion d'actifs mondiale Scotia a annoncé aujourd'hui la nomination d'Aristotle Capital Management LLC comme sous-conseiller du Fonds Patrimoine Scotia américain de valeur, et celle de Victory Capital Management Inc. comme sous-conseiller du Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales. Ces changements entreront en vigueur le 15 septembre 2025 ou vers cette date.

À noter que les objectifs de placement des fonds resteront les mêmes.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont ni garanties ni assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ni par tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

