TORONTO, le 28 juill. 2025 /CNW/ - La Banque Scotia annoncera les résultats de son troisième trimestre le mardi 26 août 2025.

Communiqué de presse

Un communiqué de presse sur les résultats financiers sera publié vers 6 h (HE) le mardi 26 août 2025. Les résultats seront accessibles sur le site Web de la Banque Scotia, à la page Résultats financiers de la section Relations avec les investisseurs.

Conférence téléphonique

La conférence téléphonique débutera à 8 h 15 (HE) le mardi 26 août 2025 et durera environ une heure.

Les parties intéressées peuvent suivre la conférence en direct :

par téléphone, en mode écoute seulement, en composant le 416 340-2217 ou le 1 800 806-5484 (numéro sans frais en Amérique du Nord), code d'accès 3178065 suivi du carré (#), quelques minutes avant 8 h 15 (HE);

à la page Résultats financiers de la section Relations avec les investisseurs.

La conférence comprendra une présentation par la haute direction de la Banque Scotia, suivie d'une période de questions avec des analystes.

Enregistrement de la conférence téléphonique

Un enregistrement audio de la conférence téléphonique sera accessible du mardi 26 août 2025 au vendredi 25 septembre 2025, au 905 694-9451 ou au 1 800 408-3053 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Le code d'accès est 6220080 suivi du carré (#).

Après la conférence, un enregistrement vidéo sera accessible sur le Web à la page Résultats financiers de la section Relations avec les investisseurs.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 400 milliards de dollars canadiens d'actifs au 30 avril 2025. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Renseignements : Meny Grauman, Relations avec les investisseurs, Banque Scotia, [email protected]