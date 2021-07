Une partie des frais de gestion que touche la Banque CIBC sera versée à des initiatives de transition liées aux changements climatiques

TORONTO, le 5 juill. 2021 /CNW/ - Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) -- Aujourd'hui, Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé le lancement des Solutions d'investissement durable CIBC, qui donnent accès à des stratégies de gestion active s'harmonisant avec les valeurs de placement des investisseurs socialement responsables. Une partie des revenus que la Banque CIBC tire de la gestion de ces solutions axées sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sera versée à des organismes qui soutiennent les activités de transition liées aux changements climatiques*.

« Nous jouissons d'une solide feuille de route en matière d'investissement responsable, et avons notamment établi un cadre ESG pour toutes les décisions de portefeuille. Ces nouvelles solutions sont la progression logique de notre offre de produits innovants, qui reflètent les valeurs des clients et des collectivités que nous servons », a déclaré David Scandiffio, président et chef de la direction, GAC. « Grâce aux dons d'impact découlant de ces solutions, nous soutenons des organismes soucieux des changements climatiques, ce qui accroît les retombées positives que recherchent nos clients. »

Les Solutions d'investissement durable CIBC sont conçues pour harmoniser le capital des investisseurs avec leurs valeurs grâce à une approche axée sur l'investissement responsable. Les solutions visent également une empreinte carbone et une exposition au secteur de l'énergie inférieures aux indices boursiers généraux, et elles utilisent une méthode de filtrage positif des secteurs afin de cibler des sociétés œuvrant dans l'énergie renouvelable et les obligations vertes. Les produits suivent les méthodes d'analyse des facteurs ESG et de construction de portefeuille exclusives de Gestion d'actifs CIBC, en plus du filtrage personnalisé offert par Sustainalytics.

Offertes sous forme de fonds communs de placement et de solutions équilibrées tout-en-un, ces solutions sont des fonds gérés activement qui intègrent une approche de placement socialement responsable tout en procurant différentes formes de revenu et de croissance du capital à long terme. Les Solutions d'investissement durable CIBC sont offertes aux clients à compter d'aujourd'hui, grâce à un placement initial d'au moins 500 $. Une série de FNB regroupant les six solutions sera lancée au cours des prochaines semaines.

Solutions d'investissement durable CIBC - frais de gestion annuels maximaux (%)

Série A Série F Série FNB** Fonds durable d'obligations canadiennes de base Plus CIBC 0,90 0,40 0,40 Fonds durable d'actions canadiennes CIBC 1,60 0,60 0,60 Fonds durable d'actions mondiales CIBC 1,75 0,75 0,75 Solution durable équilibrée prudente CIBC 1,65 0,65 0,65 Solution durable équilibrée CIBC 1,70 0,70 0,70 Solution durable équilibrée de croissance CIBC 1,75 0,75 0,75

*Chaque année, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC ») versera 5 % des frais de gestion qu'elle touche, après le paiement des commissions de suivi, le cas échéant, pour les séries A, F et FNB des Solutions d'investissement durable CIBC (les « fonds ») à des organismes qui soutiennent les activités de transition liées aux changements climatiques. Lorsque des sommes sont donnés à un organisme de bienfaisance enregistré, la Banque CIBC pourrait avoir droit à un reçu de don émis par l'organisme. Les dons ne constituent aucunement des dépenses supplémentaires pour les fonds.

** Seront offerts au cours des prochaines semaines.

Pour en savoir plus, visitez le site CIBC.com/investissementdurable.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Gestion d'actifs CIBC (GAC)

GAC, filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels ou de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada et administre des biens de plus de 162 G$ (en mai 2021).

