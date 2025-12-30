Gestion d'actifs CIBC annonce les distributions révisées en espèces des FNB CIBC pour le mois de décembre 2025 English

TORONTO, le 30 déc. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. a annoncé aujourd'hui les distributions révisées en espèces pour le mois de décembre 2025 des FNB CIBC et des séries FNB des Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC et des solutions d'investissement durable CIBC.

Les porteurs de parts inscrits en date du 31 décembre 2025 recevront des distributions en espèces payables le 6 janvier 2025. Voici les détails des montants finaux distribués « par part » :

FNB CIBC

Ruban
Symboles

Bourse

Distribution
en espèces
par part ($)

FNB actif d'obligations à taux variable de qualité
CIBC

CAFR

TSX

0,050 $

FNB actif d'obligations de sociétés de qualité
CIBC

CACB

TSX

0,075 $

FNB à rendement flexibleCIBC (couvert en
$ CA)

CFLX

TSX

0,096 $

Fonds commun prudent de titres à revenu fixe
CIBC - série FNB

CCNS

TSX

0,050 $

Fonds commun de base de titres à revenu fixe
CIBC - série FNB

CCRE

CBOE

0,055 $

Fonds commun de base Plus de titres à revenu fixe
CIBC - série FNB

CPLS

TSX

0,055 $

FNB indiciel obligataire canadien CIBC

CCBI

TSX

0,050 $

FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada
CIBC (couvert en $ CA)

CGBI

TSX

0,040 $

Fonds durable d'obligations canadiennes de
base Plus CIBC - Série FNB

CSCP

CBOE

0,000 $

FNB de dividendes canadien à faible volatilité
Qx CIBC

CQLC

CBOE

0,055 $

FNB de dividendes américain à faible volatilité
Qx CIBC

CQLU

CBOE

0,020 $

FNB de dividendes international à faible volatilité
Qx CIBC

CQLI

CBOE

0,086 $

FNB indiciel d'obligations canadiennes à court
terme CIBC

CSBI

TSX

0,040 $

Fonds d'obligations de première
qualité 2026 CIBC - Série FNB

CTBB

CBOE

0,024 $

Fonds d'obligations de première
qualité 2027 CIBC - Série FNB

CTBC

CBOE

0,029 $

Fonds d'obligations de première
qualité 2028 CIBC - Série FNB

CTBD

CBOE

0,031 $

Fonds d'obligations de première
qualité 2029 CIBC - Série FNB

CTBE

CBOE

0,040 $

Fonds d'obligations de première
qualité 2030 CIBC - Série FNB

CTBF

CBOE

0,031 $

Fonds d'obligations américaines de première
qualité 2026 CIBC - Série FNB ($ US)*

CTUD.U

CBOE

0,021 $

Fonds d'obligations américaines de première
qualité 2027 CIBC - Série FNB ($ US)*

CTUE.U

CBOE

0,023 $

FNB de gestion de trésorerie Plus CIBC

CCAD

TSX

0,100 $

FNB de gestion de trésorerie Plus en dollars
américains CIBC ($ US)*

CUSD.U

TSX

0,170 $

FNB d'obligations gouvernementales
canadiennes à long terme CIBC

CALB

TSX

0,030 $

Fonds de revenu avantage CIBC - Série FNB

CCLO

CBOE

0,080 $

FNB d'option d'achat couverte des banques
canadiennes CIBC

CCCB

TSX

0,115 $

FNB d'option d'achat couverte de dividende
élevé canadien CIBC

CCDC

TSX

0,130 $

FNB d'option d'achat couverte de dividende
élevé américain CIBC

CUDC

TSX

0,125 $

FNB d'option d'achat couverte de dividende
élevé américain CIBC (couvert en $ CA)

CUDC.F

TSX

0,125 $

FNB indiciel d'actions MSCI Canada CIBC

CCEI

TSX

0,216 $

FNB indiciel d'actions MSCI États-Unis CIBC

CUEI

TSX

0,096 $

FNB indiciel d'actions MSCI EAEO CIBC

CIEI

TSX

0,200 $

Solution durable équilibrée prudente CIBC -
Série FNB

CSCB

CBOE

0,313 $

Solution durable équilibrée CIBC - Série FNB

CSBA

CBOE

0,289 $

Solution durable équilibrée de croissance CIBC -
Série FNB

CSBG

CBOE

0,000 $

FNB indiciel d'actions MSCI États-Unis CIBC
(couvert en $ CA)

CUEH

TSX

0,461 $

FNB indiciel d'actions MSCI EAEO CIBC
(couvert en $ CA)

CIEH

TSX

1,400 $

Portefeuille de FNB toutes actions CIBC

CEQY

TSX

0,173 $

Portefeuille FNB prudent CIBC - Série FNB

CCON

TSX

0,140 $

Portefeuille FNB équilibré CIBC - Série FNB

CBLN

TSX

0,132 $

Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC -
Série FNB

CGRW

TSX

0,128 $

FNB indiciel énergie propre CIBC

CCLN

CBOE

0,000 $

FNB Croissance mondiale CIBC

CGLO

TSX

0,044 $

FNB d'actions internationales CIBC

CINT

TSX

0,236 $

FNB indiciel d'actions MSCI marchés
émergents CIBC

CEMI

TSX

0,370 $

Fonds durable d'actions canadiennes CIBC -
Série FNB

CSCE

CBOE

0,356 $

Fonds durable d'actions mondiales CIBC -
Série FNB

CSGE

CBOE

0,000 $



* Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds CUSD.U, CTUC.U, CTUD.U et CTUE.U

Les FNB CIBC, la série FNB de titres à revenu fixe CIBC et les  Fonds d'obligations de première qualité CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des FNB peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire les prospectus des FNB CIBC ou les documents Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, composez le 1 888 888-3863, adressez-vous à votre conseiller ou visitez le www.cibc.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les FNB CIBC sont offerts par des courtiers inscrits.

L'indice Morningstar® Mondial excluant le Canada Obligations (couvert en $ CA)MC est une marque de commerce ou de service de Morningstar, Inc. que Gestion d'actifs CIBC est autorisée à utiliser à certaines fins aux termes de licences. Le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA) n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d'investir dans le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA).

L'indice des obligations à court terme FTSE CanadaTM et l'indice des obligations universelles FTSETM n'ont aucun lien avec le London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le « groupe LSE »). Le groupe LSE n'accepte aucune responsabilité envers quiconque découlant de l'utilisation de l'indice des obligations à court terme FTSE CanadaTM et de l'indice des obligations universelles FTSETM ou des données sous-jacentes.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassaient 227 G$ en novembre 2025, GACI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.

