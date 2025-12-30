TORONTO, le 30 déc. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. a annoncé aujourd'hui les distributions révisées en espèces pour le mois de décembre 2025 des FNB CIBC et des séries FNB des Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC et des solutions d'investissement durable CIBC.

Les porteurs de parts inscrits en date du 31 décembre 2025 recevront des distributions en espèces payables le 6 janvier 2025. Voici les détails des montants finaux distribués « par part » :

FNB CIBC Ruban

Symboles Bourse Distribution

en espèces

par part ($) FNB actif d'obligations à taux variable de qualité

CIBC CAFR TSX 0,050 $ FNB actif d'obligations de sociétés de qualité

CIBC CACB TSX 0,075 $ FNB à rendement flexibleCIBC (couvert en

$ CA) CFLX TSX 0,096 $ Fonds commun prudent de titres à revenu fixe

CIBC - série FNB CCNS TSX 0,050 $ Fonds commun de base de titres à revenu fixe

CIBC - série FNB CCRE CBOE 0,055 $ Fonds commun de base Plus de titres à revenu fixe

CIBC - série FNB CPLS TSX 0,055 $ FNB indiciel obligataire canadien CIBC CCBI TSX 0,050 $ FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada

CIBC (couvert en $ CA) CGBI TSX 0,040 $ Fonds durable d'obligations canadiennes de

base Plus CIBC - Série FNB CSCP CBOE 0,000 $ FNB de dividendes canadien à faible volatilité

Qx CIBC CQLC CBOE 0,055 $ FNB de dividendes américain à faible volatilité

Qx CIBC CQLU CBOE 0,020 $ FNB de dividendes international à faible volatilité

Qx CIBC CQLI CBOE 0,086 $ FNB indiciel d'obligations canadiennes à court

terme CIBC CSBI TSX 0,040 $ Fonds d'obligations de première

qualité 2026 CIBC - Série FNB CTBB CBOE 0,024 $ Fonds d'obligations de première

qualité 2027 CIBC - Série FNB CTBC CBOE 0,029 $ Fonds d'obligations de première

qualité 2028 CIBC - Série FNB CTBD CBOE 0,031 $ Fonds d'obligations de première

qualité 2029 CIBC - Série FNB CTBE CBOE 0,040 $ Fonds d'obligations de première

qualité 2030 CIBC - Série FNB CTBF CBOE 0,031 $ Fonds d'obligations américaines de première

qualité 2026 CIBC - Série FNB ($ US)* CTUD.U CBOE 0,021 $ Fonds d'obligations américaines de première

qualité 2027 CIBC - Série FNB ($ US)* CTUE.U CBOE 0,023 $ FNB de gestion de trésorerie Plus CIBC CCAD TSX 0,100 $ FNB de gestion de trésorerie Plus en dollars

américains CIBC ($ US)* CUSD.U TSX 0,170 $ FNB d'obligations gouvernementales

canadiennes à long terme CIBC CALB TSX 0,030 $ Fonds de revenu avantage CIBC - Série FNB CCLO CBOE 0,080 $ FNB d'option d'achat couverte des banques

canadiennes CIBC CCCB TSX 0,115 $ FNB d'option d'achat couverte de dividende

élevé canadien CIBC CCDC TSX 0,130 $ FNB d'option d'achat couverte de dividende

élevé américain CIBC CUDC TSX 0,125 $ FNB d'option d'achat couverte de dividende

élevé américain CIBC (couvert en $ CA) CUDC.F TSX 0,125 $ FNB indiciel d'actions MSCI Canada CIBC CCEI TSX 0,216 $ FNB indiciel d'actions MSCI États-Unis CIBC CUEI TSX 0,096 $ FNB indiciel d'actions MSCI EAEO CIBC CIEI TSX 0,200 $ Solution durable équilibrée prudente CIBC -

Série FNB CSCB CBOE 0,313 $ Solution durable équilibrée CIBC - Série FNB CSBA CBOE 0,289 $ Solution durable équilibrée de croissance CIBC -

Série FNB CSBG CBOE 0,000 $ FNB indiciel d'actions MSCI États-Unis CIBC

(couvert en $ CA) CUEH TSX 0,461 $ FNB indiciel d'actions MSCI EAEO CIBC

(couvert en $ CA) CIEH TSX 1,400 $ Portefeuille de FNB toutes actions CIBC CEQY TSX 0,173 $ Portefeuille FNB prudent CIBC - Série FNB CCON TSX 0,140 $ Portefeuille FNB équilibré CIBC - Série FNB CBLN TSX 0,132 $ Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC -

Série FNB CGRW TSX 0,128 $ FNB indiciel énergie propre CIBC CCLN CBOE 0,000 $ FNB Croissance mondiale CIBC CGLO TSX 0,044 $ FNB d'actions internationales CIBC CINT TSX 0,236 $ FNB indiciel d'actions MSCI marchés

émergents CIBC CEMI TSX 0,370 $ Fonds durable d'actions canadiennes CIBC -

Série FNB CSCE CBOE 0,356 $ Fonds durable d'actions mondiales CIBC -

Série FNB CSGE CBOE 0,000 $







* Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds CUSD.U, CTUC.U, CTUD.U et CTUE.U

Les FNB CIBC, la série FNB de titres à revenu fixe CIBC et les Fonds d'obligations de première qualité CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des FNB peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire les prospectus des FNB CIBC ou les documents Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, composez le 1 888 888-3863, adressez-vous à votre conseiller ou visitez le www.cibc.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les FNB CIBC sont offerts par des courtiers inscrits.

L'indice Morningstar® Mondial excluant le Canada Obligations (couvert en $ CA)MC est une marque de commerce ou de service de Morningstar, Inc. que Gestion d'actifs CIBC est autorisée à utiliser à certaines fins aux termes de licences. Le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA) n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d'investir dans le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA).

L'indice des obligations à court terme FTSE CanadaTM et l'indice des obligations universelles FTSETM n'ont aucun lien avec le London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le « groupe LSE »). Le groupe LSE n'accepte aucune responsabilité envers quiconque découlant de l'utilisation de l'indice des obligations à court terme FTSE CanadaTM et de l'indice des obligations universelles FTSETM ou des données sous-jacentes.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassaient 227 G$ en novembre 2025, GACI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.

Renseignements : Stephanie Marcus, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC, 416 643-6358 ou [email protected]