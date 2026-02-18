TORONTO, le 18 févr. 2026 /CNW/ - D'après un récent sondage de la Banque CIBC, la plupart des Canadiens envisagent de prendre leur retraite à 61 ans et gardent le cap sur leurs stratégies financières à long terme, les trois quarts (76 %) d'entre eux déclarant que leur approche en matière de placement n'a pas changé.

Le sondage révèle que les Canadiens adoptent une approche proactive; les jeunes générations commençant à épargner pour leur retraite plus tôt par rapport aux générations plus âgées. En moyenne, les Canadiens commencent à épargner pour leur retraite à l'âge de 30 ans, et prévoient de prendre leur retraite à 61 ans :

Les jeunes de la génération Z prévoient de prendre leur retraite à 59 ans

Les jeunes de la génération Y envisagent de prendre leur retraite à 61 ans

Les gens de la génération X prévoient de prendre leur retraite à 61 ans

Les baby-boomers ont pris leur retraite (ou prévoient de le faire) à 63 ans

Bien qu'ils aient commencé tôt à économiser, seulement 41 % des Canadiens se disent convaincus qu'ils auront suffisamment d'épargne-retraite pour maintenir le mode de vie qu'ils souhaitent.

« L'épargne-retraite est l'un des engagements financiers les plus importants qu'une personne peut prendre. Par conséquent, peu importe où vous commencez, l'élaboration d'un plan et son examen régulier peuvent contribuer à vous assurer un avenir confortable », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Planification et conseils financiers, Banque CIBC. « Tirer parti des bons outils, faire des choix budgétaires éclairés et rencontrer régulièrement un conseiller contribuent à réaliser vos ambitions de retraite. »

La plupart des Canadiens (68 %) possèdent un portefeuille de placement, et près de la moitié des cotisants canadiens (49 %) affirment consacrer davantage de fonds aux CELI, comparativement à 32 % dans les REER, tandis que 19 % fractionnent leurs cotisations de façon égale. Ceux qui choisissent de cotiser à un CELI plutôt qu'à un REER disent apprécier la souplesse en matière de retrait libre d'impôt et la capacité de cotiser à n'importe quelle étape de leur vie, y compris à la retraite.

Parmi le tiers (32 %) des Canadiens qui n'investissent pas, les deux principaux obstacles sont le revenu disponible limité (63 %) et la crainte de pertes financières (38 %).

« Les finances personnelles ne consistent pas à tout faire correctement dès le premier jour, mais à progresser, et l'investissement en est un bon exemple », a ajouté madame Lucreziano. « Vous n'avez pas besoin d'une stratégie ou d'un moment parfait pour commencer. Le plus important, c'est de commencer et de faire preuve de constance. »

La Banque CIBC offre plusieurs outils pour aider les clients à planifier leur retraite et à choisir des options de placement, notamment :

Mention juridique

Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 5 au 14 janvier 2026 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en ligne, avec un échantillon de 150 nouveaux arrivants supplémentaires. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Une pondération a été utilisée pour équilibrer les données démographiques pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à + 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population. Les nouveaux arrivants ne faisaient pas partie de l'échantillon de 1 500 Canadiens.

