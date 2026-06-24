Gestion d'actifs CIBC annonce les distributions en espèces de FNB CIBC pour le mois de juin 2026

Gestion d'actifs CIBC annonce les distributions en espèces de FNB CIBC pour le mois de juin 2026English
Nouvelles fournies parCIBC Asset Management Inc.
24 juin, 2026, 08:01 ET
TORONTO, le 24 juin 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces pour le mois de juin 2026 des FNB CIBC et des séries FNB des Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC et des solutions d'investissement durable CIBC.
Les porteurs de parts inscrits en date du 30 juin 2026 recevront des distributions en espèces payables le 6 juillet 2026. Voici les détails des montants finaux distribués « par part » :
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FNB CIBC
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Symboles
boursiers
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Bourse
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Distributions en espèces
par part ($)
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FNB actif d'obligations à taux variable de qualité CIBC
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CFRN
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TSX
|
0,050 $
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FNB actif d'obligations de sociétés de qualité CIBC
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CACB
|
TSX
|
0,075 $
|
FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA)
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CFLX
|
TSX
|
0,077 $
|
Fonds commun prudent de titres à revenu fixe CIBC - Série FNB
|
CCNS
|
TSX
|
0,059 $
|
Fonds commun de base de titres à revenu fixe CIBC - Série FNB
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CCRE
|
TSX
|
0,065 $
|
Fonds commun de base Plus de titres à revenu fixe CIBC - Série FNB
|
CPLS
|
TSX
|
0,070 $
|
FNB indiciel obligataire canadien CIBC
|
CCBI
|
TSX
|
0,051 $
|
FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA)
|
CGBI
|
TSX
|
0,043 $
|
Fonds durable d'obligations canadiennes de base Plus CIBC - Série FNB
|
CSCP
|
CBOE
|
0,054 $
|
FNB de dividendes canadien à faible volatilité Qx CIBC
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CQLC
|
CBOE
|
0,076 $
|
FNB de dividendes américain à faible volatilité Qx CIBC
|
CQLU
|
CBOE
|
0,030 $
|
FNB de dividendes international à faible volatilité Qx CIBC
|
CQLI
|
CBOE
|
0,068 $
|
FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme CIBC
|
CSBI
|
TSX
|
0,068 $
|
Fonds d'obligations de première qualité 2026 CIBC - Série FNB
|
CTBB
|
CBOE
|
0,030 $
|
Fonds d'obligations de première qualité 2027 CIBC - Série FNB
|
CTBC
|
CBOE
|
0,030 $
|
Fonds d'obligations de première qualité 2028 CIBC - Série FNB
|
CTBD
|
CBOE
|
0,033 $
|
Fonds d'obligations de première qualité 2029 CIBC - Série FNB
|
CTBE
|
CBOE
|
0,043 $
|
Fonds d'obligations de première qualité 2030 CIBC - Série FNB
|
CTBF
|
CBOE
|
0,035 $
|
Fonds d'obligations de première qualité 2031 CIBC - Série FNB*
|
CTBG
|
CBOE
|
0,036 $
|
Fonds d'obligations américaines de première qualité 2026 CIBC - Série FNB (en $ US)*
|
CTUD.U
|
CBOE
|
0,023 $
|
Fonds d'obligations américaines de première qualité 2027 CIBC - Série FNB (en dollars américains)*
|
CTUE.U
|
CBOE
|
0,024 $
|
Fonds d'obligations de première qualité 2028 CIBC - Série FNB (en dollars américains)*
|
CTUF.U
|
CBOE
|
0,031 $
|
Fonds d'obligations de première qualité 2029 CIBC - Série FNB (en dollars américains)*
|
CTUG.U
|
CBOE
|
0,043 $
|
Fonds d'obligations de première qualité 2030 CIBC - Série FNB (en dollars américains)*
|
CTUH.U
|
CBOE
|
0,027 $
|
Fonds d'obligations de première qualité 2031 CIBC - Série FNB (en dollars américains)*
|
CTUI. U
|
CBOE
|
0,036 $
|
Fonds d'obligations de première qualité échelonnées sur 1 an à 5 ans CIBC - Série FNB
|
CLBF
|
CBOE
|
0,040 $
|
FNB de gestion de trésorerie Plus CIBC
|
CCAD
|
TSX
|
0,100 $
|
FNB de gestion de trésorerie Plus en dollars américains CIBC ($ US)*
|
CUSD.U
|
TSX
|
0,159 $
|
FNB d'obligations gouvernementales canadiennes à long terme CIBC
|
CALB
|
TSX
|
0,049 $
|
Fonds de revenu avantage CIBC - Série FNB
|
CCLO
|
CBOE
|
0,080 $
|
FNB d'option d'achat couverte des banques canadiennes CIBC
|
CCCB
|
TSX
|
0,130 $
|
FNB d'option d'achat couverte de dividende élevé canadien CIBC
|
CCDC
|
TSX
|
0,130 $
|
FNB CIBC vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés
|
CUDC
|
TSX
|
0,120 $
|
FNB d'option d'achat couverte de dividende élevé américain CIBC (couvert en $ CA)
|
CUDC.F
|
TSX
|
0,120 $
|
Fonds canadien d'obligations CIBC - Série FNB
|
CCBA
|
CBOE
|
0,063 $
|
Fonds de revenu à court terme CIBC - Série FNB
|
CSTB
|
CBOE
|
0,056 $
|
FNB indiciel d'actions MSCI Canada CIBC
|
CCEI
|
TSX
|
0,230 $
|
FNB indiciel d'actions MSCI États-Unis CIBC
|
CUEI
|
TSX
|
0,111 $
|
FNB indiciel d'actions MSCI EAEO CIBC
|
CIEI
|
TSX
|
0,226 $
|
Solution durable équilibrée prudente CIBC - Série FNB
|
CSCB
|
CBOE
|
0,135 $
|
Solution durable équilibrée CIBC - Série FNB
|
CSBA
|
CBOE
|
0,117 $
|
Solution durable équilibrée de croissance CIBC - Série FNB
|
CSBG
|
CBOE
|
0,099 $
|
FNB indiciel d'actions MSCI États-Unis CIBC (couvert en $ CA)
|
CUEH
|
TSX
|
0,069 $
|
FNB indiciel d'actions MSCI EAEO CIBC (couvert en $ CA)
|
CIEH
|
TSX
|
0,090 $
|
Portefeuille de FNB toutes actions CIBC
|
CEQY
|
TSX
|
0,055 $
|
Portefeuille FNB prudent CIBC - Série FNB
|
CCON
|
TSX
|
0,147 $
|
Portefeuille FNB équilibré CIBC - Série FNB
|
CBLN
|
TSX
|
0,132 $
|
Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC - Série FNB
|
CGRW
|
TSX
|
0,123 $
|
FNB d'actions canadiennes Avantis CIBC
|
CACE
|
TSX
|
0,114 $
|
FNB d'actions américaines toutes capitalisations Avantis CIBC
|
CAUS
|
TSX
|
0,060 $
|
FNB d'actions de valeur américaines à forte capitalisation Avantis CIBC
|
CALV
|
TSX
|
0,088 $
|
FNB d'actions de valeur américaines à faible capitalisation Avantis CIBC
|
CAUV
|
TSX
|
0,075 $
|
FNB de répartition de l'actif toutes actions Avantis CIBC
|
CAGE
|
TSX
|
0,105 $
|
FNB d'actions de valeur mondiales à faible capitalisation Avantis-CIBC
|
CASV
|
TSX
|
0,109 $
|
FNB d'actions internationales Avantis-CIBC
|
CADE
|
TSX
|
0,157 $
|
FNB d'actions des marchés émergents Avantis CIBC
|
CAEM
|
TSX
|
0,152 $
* Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds CUSD.U, CTUD.U, et CTUE.U, CTUF.U, CTUG.U, CTUH.U et CTUI.U.
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À propos de la Banque CIBC
La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre..
À propos de Gestion d'actifs CIBC
Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassent 287 G$ en mai 2026, GACI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.
SOURCE CIBC Asset Management Inc.
Renseignements : Stephanie Marcus, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC, 416 643-6358 ou [email protected]
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