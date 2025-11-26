TORONTO, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (« GACI ») a annoncé aujourd'hui une nouvelle alliance stratégique avec Avantis Investors (« Avantis ») d'American Century Investments pour le lancement de huit (8) nouveaux FNB Avantis CIBC, apportant ainsi les solutions de FNB d'Avantis Investors au marché canadien. Un visa pour le prospectus préliminaire des FNB Avantis CIBC a été délivré le 25 novembre 2025.

Le nom de chaque FNB Avantis CIBC est indiqué ci-dessous :

FNB d'actions canadiennes Avantis CIBC

FNB d'actions américaines toutes capitalisations Avantis CIBC

FNB de valeur américaine à forte capitalisation Avantis CIBC

FNB de valeur américaine à faible capitalisation Avantis CIBC

FNB de répartition de l'actif toutes actions Avantis CIBC

FNB de valeur mondiale à faible capitalisation Avantis CIBC

FNB d'actions internationales Avantis CIBC

FNB d'actions des marchés émergents Avantis CIBC

« Nous sommes heureux d'annoncer cette alliance avec les solutions novatrices d'Avantis Investors afin d'aider les investisseurs à bâtir des portefeuilles solides et résilients, adaptés à leurs propres objectifs », a déclaré Greg Gipson, directeur général et chef, Équipe des fonds négociés en bourse, Gestion d'actifs CIBC inc. « Nous sommes ravis de pouvoir nous associer à GACI pour offrir ces solutions de FNB au marché canadien », a ajouté Philip McInnis, stratège en chef des placements d'Avantis Investors.

Une copie du prospectus provisoire a été déposée auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et territoires du Canada, mais n'a pas encore été finalisée aux fins de la vente des titres. Les renseignements contenus dans le prospectus provisoire peuvent être incomplets et devront peut-être être modifiés. Les titres ne peuvent pas être vendus tant qu'un visa pour le prospectus n'a pas été obtenu auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Des copies du prospectus provisoire peuvent être obtenues en appelant le 1 888 888-3863, en envoyant un courriel à [email protected], en communiquant avec votre courtier ou votre conseiller, ou en visitant le site www.cibc.com/fnb

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les FNB CIBC sont offerts par l'intermédiaire de courtiers inscrits.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion d'actifs CIBC inc.

MD Le logo CIBC est une marque déposée de commerce de la Banque CIBC, utilisée sous licence.

American Century InvestmentsMD, AvantisMC et Avantis InvestorsMC sont des marques de commerce de American Century Proprietary Holdings Inc., utilisées sous licence.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GACI), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GACI comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassaient 268 G$ canadiens au 30 septembre 2025, GACI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.

*Actifs sous gestion en date du 30 septembre 2025. Ce chiffre comprend 50 G$ de mandats d'actifs multiples et d'actifs avec superposition de devises (montant nominal) et 45 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens.

