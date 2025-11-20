TORONTO, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Privabanque CIBC a été nommée la meilleure banque privée au Canada par Global Finance lors de la cérémonie annuelle de remise des prix World's Best Private Bank Awards.

Les prix Private Bank Awards décernés par Global Finance récompensent les institutions financières qui répondent le mieux aux besoins précis des particuliers à valeur nette élevée qui s'efforcent d'améliorer, de préserver et de transmettre leur patrimoine.

« À l'échelle du Canada, notre équipe Privabanque est déterminée à aider nos clients à réaliser leurs ambitions grâce à des conseils personnalisés en mettant l'accent sur leurs objectifs à long terme », a déclaré Jonathan Hass, directeur général et chef, Privabanque CIBC. « Nous sommes fiers d'être reconnus pour l'impact significatif que nous avons en aidant nos clients et leurs familles dans leur planification financière. »

Les prix de cette année mettent l'accent sur les sociétés financières qui excellent dans la combinaison de ressources numériques et d'experts-conseils.

« Nos clients ont des besoins en matière de services bancaires uniques sur plusieurs générations qui sont souvent complexes », a déclaré M. Hass. « Pour répondre à ces besoins, nous veillons à ce qu'ils profitent d'une équipe de services bancaires privés dévouée et expérimentée qui offre des solutions de pointe et un accès à une gamme complète de services offerts à l'échelle de la banque. »

Cette année, Privabanque CIBC a également reçu quatre prix dans le cadre des Global Banking & Finance Awards 2025 pour son leadership et son approche axée sur le client.

SOURCE CIBC

Renseignements : Katarina Milicevic, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC, [email protected] ou 416 362-3458