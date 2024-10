Gel de recrutement pour le personnel de soutien scolaire - Des choix politiques à petite vue, dénonce la CSQ

MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Alors que les annonces de gel d'embauches faites hier ne devaient pas toucher le réseau scolaire, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) vient d'apprendre que la mesure s'appliquera tout de même au personnel de soutien, et ce, à compter du 1er novembre et jusqu'à nouvel ordre.

« Nous dénonçons haut et fort les choix politiques que fait le gouvernement aujourd'hui. Soyons clairs : ces compressions dirigées vers le personnel de soutien affecteront l'ensemble du réseau scolaire! C'est exactement ce que nous redoutions. Depuis la rentrée, nous insistons sur l'importance de profiter de l'impulsion donnée en éducation pour aller de l'avant. Alors que le réseau commençait à peine à se sortir la tête de l'eau, le gouvernement nous coupe les jambes avec des compressions. Bien sûr, il dit que les services aux élèves ne seront pas touchés… On a déjà trop joué dans ce film-là! », de déplorer Éric Gingras, le président de la CSQ.

L'annonce du gel affectant finalement le réseau scolaire a été faite aux organisations syndicales ce matin, dans une rencontre convoquée à la dernière minute. Insistons qu'il a clairement été mentionné que cette mesure est en lien direct avec le déficit budgétaire. Les modalités ne sont pas encore définies et les catégories d'emplois visées seront précisées ultérieurement.

La CSQ est d'avis qu'il s'agit d'une grave erreur de la part du gouvernement et que cela démontre à quel point le rôle du personnel de soutien est méconnu et sous-estimé. La Centrale déplore aussi le fait que le gouvernement tente de minimiser depuis quelques semaines les conséquences de ses choix dans les milieux et que ça n'aura aucun impact sur les élèves.

Citations des fédérations du réseau scolaire de la CSQ

« Il manque déjà du personnel de soutien scolaire dans nos milieux. On a de la difficulté à y attirer des gens et à les garder. Quand on coupe une secrétaire, une technicienne ou un technicien en informatique, une ouvrière ou un ouvrier ou toute autre classe d'emploi qui travaille dans un organisme scolaire, on réduit le service aux élèves. Il y a les services directs aux élèves, mais il y a aussi les services indirects. Les deux sont complémentaires. Le gel qui est décrété aura des conséquences néfastes sur le personnel en place. Il y aura un risque élevé de surcharge de travail dont nous subissons déjà les effets. La décision du gouvernement de couper dans les services à la population est inexplicable, inexcusable et irresponsable. » - Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

« Des compressions en cours d'année en éducation semblent être la signature du gouvernement. Le personnel de soutien est pourtant indispensable dans la réalisation des tâches quotidiennes des enseignants. Les effets négatifs se feront assurément sentir sur les services offerts dans les écoles et les centres. C'est tous ensemble que nous formons les maillons de la chaîne qu'est le réseau de l'éducation au Québec. Nous sommes pleinement solidaires de tous nos collègues qui sont directement affectés par ces mesures inacceptables et incohérentes. » - Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)

« Les coupes annoncées dans le personnel de soutien administratif du réseau scolaire sont inacceptables et il est complètement faux de croire qu'elles ne toucheront pas les services aux élèves. On n'a qu'à penser, par exemple, aux secrétaires d'école qui sont au cœur de la vie scolaire. Alors que ce gouvernement nie avoir recours à des mesures d'austérité, notre expérience récente nous démontre tout le contraire : on coupe déjà dans les services aux élèves. Nous savons pertinemment que les prochains services en ligne pour l'échafaud, ce sont les services professionnels, qui ont toujours été la marge de manœuvre du réseau. » - Jacques Landry, président de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

