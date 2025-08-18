/R E P R I S E -- Avis aux médias - Rentrée scolaire 2025-2026 - Conférence de presse de la CSQ et de ses fédérations du réseau scolaire/

MONTRÉAL, le 15 août 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations du réseau scolaire, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et la Fédération du personnel professionnel de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) tiendront une conférence de presse le lundi 18 août, à compter de 10 h, à la Maison du développement durable, à Montréal.

« Ce n'est pas la rentrée que nous aurions souhaitée »

La Centrale et ses fédérations du réseau scolaire feront un état des lieux et brosseront un portrait des différents enjeux qui attendent le réseau scolaire à la veille de la rentrée : les conséquences des incertitudes et de l'instabilité budgétaire sur les services et les effectifs, la pénurie de personnel, la nécessité d'agir contre la violence et de tenir une grande réflexion collective en éducation, notamment.

Aide-mémoire

QUOI : Conférence de presse

Rentrée scolaire 2025-2026



QUI : Éric Gingras, président de la CSQ

Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ

Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Carolane Desmarais, présidente de la FPPE-CSQ



QUAND : Le 18 août 2025, à 10 h



OÙ : Maison du développement durable - Salle Clark

50, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal (Québec) H2X 3V4

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

Profil de la FSE-CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération du personnel professionnel de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 12 500 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, crie et Kativik. Elle compte, parmi ses membres, différentes catégories de personnel dans les secteurs administratifs (ingénieur•es, analystes, agent•es de développement, etc.) pédagogiques (conseiller•ères pédagogiques, bibliothécaires, etc.) et dans les services directs aux élèves (psychologues, psychoéducateur•rices, orthophonistes, conseiller•ères d'orientation, orthopédagogues, etc.).

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]