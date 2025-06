La FSE-CSQ rend hommage à M. Luc Gravel et accueille un nouveau vice‑président aux relations du travail, M. Jean-François Gaumond

THETFORD MINES, QC , le 13 juin 2025 /CNW/ - Réunis à l'occasion de la dernière réunion du conseil fédéral de l'année scolaire 2024­‑2025, les représentantes et représentants de tous les syndicats membres de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE‑CSQ) ont rendu un vibrant hommage à M. Luc Gravel, vice-président aux relations du travail et à la négociation, qui prend sa retraite après une carrière riche de plus de 35 ans en enseignement et au service du personnel enseignant.

« C'est avec son engagement sans faille, son esprit vif et une compétence remarquée, sans oublier son humour incomparable, que M. Gravel a rempli ses trois mandats au comité exécutif depuis son élection en 2017. Apprécié de toutes et de tous pour ses grandes qualités humaines, il a su bâtir une équipe solide lui permettant de faire face avec intelligence aux nombreux enjeux auxquels les enseignantes et enseignants ont été confrontés. Son passage à la FSE est marqué par des relations de travail basées sur le dialogue, le respect et la résolution de problèmes. Boute-en-train à l'analyse politique fine, c'est un collègue estimé et un ami sincère qui prend une retraite bien méritée », a souligné le président de la FSE‑CSQ, Richard Bergevin.

Originaire de Normétal, en Abitibi-Témiscamingue, il a consacré plusieurs années à l'enseignement des mathématiques à Rouyn-Noranda en plus de s'impliquer pendant une quinzaine d'années au SEJAT-CSQ à titre de membre du conseil d'administration et président. Fier représentant des différentes réalités régionales, M. Gravel a piloté les négociations nationales pour les ententes 2020‑2023 et 2023‑2028. Il a également collaboré étroitement à trois rondes de négociations pour le personnel enseignant du Nord, fait progresser le dossier de l'équité salariale, tout en innovant avec des ententes sur la rareté de personnel, devenues des leviers importants dans chaque milieu pour atténuer la pénurie d'enseignants. Il a aussi assuré une solide coordination des mesures mises en place durant la pandémie.

Élection de M. Jean-François Gaumond à la vice-présidence aux relations du travail de la FSE-CSQ

Président du Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis depuis 2020, il est notamment responsable des dossiers de la négociation locale, des relations du travail, de la santé et de la sécurité au travail et de l'équité salariale. Formé au baccalauréat en enseignement au secondaire de l'UQAR, il est également détenteur de qualifications en éthique et en histoire de l'art. Intéressé par les conséquences de l'intelligence artificielle en éducation, il poursuit actuellement des études supérieures en gestion des ressources humaines dans l'économie du savoir. Il se distingue par sa combativité, son audace et son sens politique.

Au poste de première conseillère, les membres du conseil fédéral ont également réélu par acclamation Mme Martine Provost, dont l'efficacité et le leadership ne sont plus à démontrer. Formée en adaptation scolaire et enseignante au préscolaire, elle est présidente de l'Association des professeurs de Lignery (CSQ) depuis 18 ans.

Le comité exécutif pour l'année 2025-2026 sera également composé de Richard Bergevin à la présidence, de Karine Nantel à la vice-présidence aux dossiers professionnels et pédagogiques, de Martin Hogue, président du Syndicat de l'enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ) au poste de secrétaire-trésorier et de Natacha Blanchet, présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage (SEGP-CSQ) au poste de 2e conseillère.

