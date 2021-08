WINNIPEG, MB, le 9 août 2021 /CNW/ - Chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie, et tous les parents devraient avoir la possibilité de bâtir à la fois une famille et une carrière. Pourtant, trop de familles canadiennes n'ont pas accès à des services de garde abordables, inclusifs et de qualité. La pandémie mondiale de COVID-19 a aussi montré clairement que sans cet accès, trop de parents - surtout les femmes - ne peuvent pas participer pleinement au marché du travail.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada a établi un plan : d'ici 2025-2026, les parents canadiens auront accès à des places de garderie réglementées à 10 $ par jour en moyenne pour les enfants de moins de six ans. Ce plan pour mettre en place un système pancanadien et communautaire d'apprentissage et de garde d'enfants rendra la vie plus abordable pour les familles, créera des emplois, ramènera les parents - surtout les femmes - sur le marché du travail et fera croître la classe moyenne, tout en donnant à chaque enfant une chance réelle et juste de réussir.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, l'honorable Ahmed Hussen, et la ministre de la Famille du Manitoba, l'honorable Rochelle Squires, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente qui permettra, en 2023, de fixer à une moyenne de 10 $ par jour des places de garderie réglementées dans la province, réduisant considérablement les prix pour les familles. D'ici la fin de 2022, les parents manitobains verront une réduction de 50 % des frais moyens pour les enfants âgés de six ans et moins dans les services de garde réglementés. Cette entente entraînera également la création de 23 000 places à temps plein dans des services réglementés d'ici la fin de l'exercice 2025-2026, afin que toutes les familles ayant des enfants de six ans et moins aient accès à des services de garde. La province créera ces places dans les établissements sans but lucratif publics dédiés à la garde des jeunes enfants, ainsi que dans les services de garde en milieu familial.

Les fonds fédéraux de plus de 1,2 milliard de dollars sur les cinq prochaines années permettront également de financer des services essentiels et de former des éducateurs de la petite enfance solides et qualifiés, notamment par la création d'une échelle salariale pour attirer et maintenir en poste les éducateurs. Grâce à cette entente, 1 700 places à heures prolongées seront créées pour les familles qui ont besoin de services de garde le soir et la fin de semaine. Des places seront également garanties pour les enfants dont les parents font la transition vers un emploi régulier. Par ailleurs, l'accord contribuera à un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pleinement inclusif pour les enfants handicapés et ceux qui ont besoin d'un soutien amélioré ou individuel, et veillera à ce que toutes les familles aient un accès équitable à des programmes abordables et de haute qualité.

Le Manitoba visera d'abord et avant tout l'inclusion, veillant à ce que les familles aient accès à des services intégrés et adaptés à leur culture. Ce plan garantira aux communautés vulnérables, et notamment aux enfants autochtones, noirs, racisés, handicapés ou nécessitant des mesures personnalisées, un accès juste aux services de garde réglementés. Ce plan sera élaboré en collaboration avec les organisations des Premières Nations et de la Nation métisse appropriées au sein de la province. En outre, le financement accordé par l'entente renforcera la main-d'œuvre des services en modernisant les exigences en matière d'accréditation et en établissant un plancher salarial pour divers postes et classifications.

Depuis 2015, le gouvernement s'efforce de rendre la vie plus abordable pour les familles. Cela comprend des programmes comme l'Allocation canadienne pour enfants, indexée une nouvelle fois en juillet 2021, qui aide les familles à suivre les coûts de la vie et à subvenir aux besoins de leurs enfants.

Le temps est venu de mettre en place un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones de tout le pays pour faciliter la vie des familles et la rendre plus abordable, faire croître la classe moyenne, créer des emplois, aider les parents - surtout les mères - à retourner sur le marché du travail et donner aux enfants de tout le pays une chance égale de réussir.

« Chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie. Notre vision de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants est grande et ambitieuse, mais si nous disons à nos propres enfants de rêver grand, nous devons donner l'exemple. L'entente sans précédent conclue aujourd'hui avec le Manitoba est une autre étape importante pour donner accès à toutes les familles à des services de garde de qualité, abordables et inclusifs. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, l'honorable Ahmed Hussen

« Le Manitoba a négocié une entente sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants axée sur les besoins et les circonstances spécifiques des familles de travailleurs du Manitoba. Elle s'appuie sur les investissements accrus de notre propre gouvernement en vue d'augmenter le nombre de places et d'améliorer l'accès des familles à faible revenu aux services de garde d'enfants dont elles ont besoin. Cette entente sans précédent permettra de créer 23 000 places supplémentaires en garderie dans notre province. Je suis particulièrement heureuse qu'elle profite aux femmes sur le marché du travail. »

- La ministre de la Famille du Manitoba, l'honorable Rochelle Squires

« Faire en sorte que tous les Canadiens et Canadiennes, particulièrement les mères, aient accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordables et de haute qualité est une bonne politique économique. Cette mesure crée de bons emplois pour la classe moyenne et favorise la croissance économique à long terme, car elle permet d'augmenter la participation des femmes sur le marché du travail et d'assurer que les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance reçoivent la rémunération à laquelle ils ont droit pour leur travail essentiel. De plus, ces services donnent aux enfants le meilleur départ possible dans la vie. L'entente d'aujourd'hui avec le Manitoba nous rapproche d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui fera en sorte que l'économie canadienne revienne en force après la récession causée par la COVID-19. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

« La pandémie a clairement montré que nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble pour les Canadiens. L'entente conclue aujourd'hui donnera à chaque enfant du Manitoba le meilleur départ possible dans la vie et lui offrira un accès équitable à des services d'apprentissage et de garde de grande qualité. Cet investissement permettra de bâtir un avenir plus prometteur pour les générations à venir. »

- Le ministre et représentant spécial pour les Prairies, l'honorable Jim Carr

« Les familles manitobaines méritent d'avoir des services de garde abordables et accessibles. Cette annonce de 23 000 nouvelles places en garderies d'ici mars 2026 donnera aux familles du Manitoba qui en ont le plus besoin un meilleur accès aux services de garde. »

- Le ministre des Finances du Manitoba, l'honorable Scott Fielding

D'ici la fin de mars 2026, le Manitoba créera 23 000 places à temps plein dans des services de garde réglementés afin que toutes les familles d'enfants de six ans et moins aient accès à des services.

créera 23 000 places à temps plein dans des services de garde réglementés afin que toutes les familles d'enfants de six ans et moins aient accès à des services. Les gouvernements du Canada et du Manitoba créeront un comité de mise en œuvre qui suivra les progrès réalisés par rapport aux engagements pris en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en consultation avec les intervenants. Le Secrétariat fédéral responsable de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants y représentera le gouvernement du Canada .

et du créeront un comité de mise en œuvre qui suivra les progrès réalisés par rapport aux engagements pris en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en consultation avec les intervenants. Le Secrétariat fédéral responsable de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants y représentera le gouvernement du . Le budget de 2021 prévoit de nouveaux fonds pour instaurer, à l'échelle du Canada , un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, abordable, souple et inclusif. Ces fonds s'élèveront à 30 milliards de dollars sur les cinq prochaines années et, combinés aux financements annoncés depuis 2015, à 9,2 milliards de dollars par année subséquente, de manière permanente.

, un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, abordable, souple et inclusif. Ces fonds s'élèveront à 30 milliards de dollars sur les cinq prochaines années et, combinés aux financements annoncés depuis 2015, à 9,2 milliards de dollars par année subséquente, de manière permanente. Grâce à des fonds antérieurs dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada a contribué à la création de plus de 40 000 places abordables en garderie dans tout le pays avant la pandémie, dont plus de 700 au Manitoba .

a contribué à la création de plus de 40 000 places abordables en garderie dans tout le pays avant la pandémie, dont plus de 700 au . En plus de ces investissements, le gouvernement du Canada offre un soutien direct aux parents par l'intermédiaire de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE), à utiliser à leur entière discrétion.

offre un soutien direct aux parents par l'intermédiaire de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE), à utiliser à leur entière discrétion. Depuis plus de cinq ans, l'ACE a fourni environ 25 milliards de dollars non imposables par an à quelque 3,5 millions de familles, et verse maintenant plus de 350 $ de plus par enfant qu'au début du programme.

En 2021, le gouvernement offre un soutien temporaire supplémentaire aux familles d'enfants de moins de six ans par l'intermédiaire du supplément pour jeunes enfants de l'ACE. Cette mesure vise à aider les familles canadiennes confrontées à des dépenses imprévues pendant la pandémie, y compris des arrangements temporaires pour la garde des enfants.

Les investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants profiteront à tous les Canadiens. Des études montrent que pour chaque dollar investi dans l'éducation à la petite enfance, l'économie en général y regagne entre 1,50 et 2,80 dollars .

. Afin de promouvoir une plus grande égalité entre les sexes à la maison et au travail, le gouvernement du Canada a également créé la Prestation parentale partagée. Celle-ci prévoit cinq semaines de prestations parentales supplémentaires de l'assurance-emploi lorsque les parents - y compris les parents adoptifs et les parents de même sexe - acceptent de partager les prestations parentales.

a également créé la Prestation parentale partagée. Celle-ci prévoit cinq semaines de prestations parentales supplémentaires de l'assurance-emploi lorsque les parents - y compris les parents adoptifs et les parents de même sexe - acceptent de partager les prestations parentales. Plus tôt cette année, le gouvernement du Manitoba s'est engagé à verser jusqu'à 1,9 million de dollars pour soutenir et protéger les familles et les établissements d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui souffrent de l'apprentissage à distance instauré à Winnipeg et à Brandon à cause des mesures sanitaires de la province. Le Manitoba a également annoncé, en partenariat avec le gouvernement du Canada , l'octroi de près de 4,4 millions de dollars pour une subvention globale en réponse à la COVID-19, aidant ainsi 230 établissements d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés et sans but lucratif touchés par la COVID-19.

