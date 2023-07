Le réseau 5G de Freedom rejoint un nombre grandissant de plus de 12 millions de Canadiens.

Les nouveaux forfaits mensuels de Freedom comportent une couverture nationale à prix abordable.

Freedom bonifie l'expérience utilisateur avec d'importantes améliorations à son réseau.

TORONTO, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Freedom Mobile fait souffler un vent de changement dans l'industrie canadienne des télécommunications! Engagée à offrir aux Canadiennes et aux Canadiens la toute dernière technologie et les meilleurs services au meilleur prix, Freedom lance aujourd'hui une nouvelle gamme de forfaits sans fil à tarif ultra concurrentiel dotée d'une véritable couverture nationale et incluant l'accès à la technologie 5G. Et ce n'est pas tout : Freedom dévoile du même coup son tout premier forfait sans fil dont la couverture inclut le Canada, les États-Unis et le Mexique.

« Aujourd'hui, Freedom va au-delà des promesses qu'elle a faites à sa clientèle en lui proposant certaines des offres les plus concurrentielles à voir le jour au pays, soutenue par un réseau 5G de premier plan. Avec cette proposition inédite et le déploiement d'améliorations importantes à son réseau sans fil, Freedom fait entrer l'industrie des télécommunications dans une nouvelle ère où les Canadiennes et les Canadiens peuvent se procurer des forfaits mobiles de grande qualité, accessibles à partir d'emplacements plus nombreux et à prix abordable », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, société mère de Freedom Mobile.

Une couverture plus vaste et un réseau plus rapide que jamais!

Avec le soutien de Vidéotron et de Québecor, Freedom est fière d'offrir dès aujourd'hui l'accès au réseau 5G à plus de 12 millions de Canadiens dans les régions métropolitaines de Toronto, de Calgary, d'Edmonton et de Vancouver, ainsi que dans différentes villes de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Offert aux nouveaux clients comme aux clients actuels, l'accès 5G se voit ajouté automatiquement à tous les forfaits d'une valeur mensuelle de 45 $ ou plus qui sont aussi dotés de la fonction « Auto Pay ». Le déploiement de la 5G se poursuivra de façon progressive dans de nouveaux marchés au fil du temps.

Pour rendre la technologie 5G encore plus accessible, Freedom propose un appareil Samsung Galaxy A14 5G à 0 $ aux clients qui optent pour un forfait 5G de 24 mois. Cette offre est disponible jusqu'à épuisement des stocks.

En plus de dévoiler une nouvelle gamme d'offres nommée « Nationwide » dotée d'une véritable couverture nationale, Freedom bonifie les forfaits de ses clients actuels en y incluant des données accessibles à partir de n'importe où au Canada, et ce, sans aucuns frais additionnels. Tous les nouveaux forfaits sont admissibles à la promesse de gel des prix de Freedom.

Des améliorations techniques importantes ont également été apportées à l'ensemble du réseau de Freedom, dont l'implantation de la fonction d'itinérance transparente qui bonifie grandement l'expérience utilisateur lors des déplacements.

Les nouveaux forfaits 5G « Nationwide Unlimited » de Freedom Mobile*

45 $ 5G | 30 Go de données au Canada, avec appels et textos illimités

50 $ 5G | 40 Go de données au Canada et aux États-Unis, avec appels et textos illimités

65 $ 5G | 50 Go de données au Canada, aux États-Unis et au Mexique, avec appels et textos illimités

Les nouveaux forfaits 4G LTE « Nationwide » de Freedom Mobile*

19 $ 4G LTE | 250 Mo de données au Canada, avec appels et textos illimités

24 $ 4G LTE | 1 Go de données au Canada, avec appels et textos illimités

29 $ 4G LTE | 3 Go de données au Canada, avec appels et textos illimités

39 $ 4G LTE | 20 Go de données au Canada, avec appels et textos illimités



* Sujets à l'application des Termes de service et de la Politique d'usage équitable de Freedom Mobile.





Par l'ensemble de ces annonces, Québecor, à travers sa filiale Freedom Mobile, est fière d'avoir accéléré et surpassé la mise en œuvre de ses engagements envers les consommatrices et les consommateurs canadiens ainsi qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Pour en savoir plus :

À propos de Freedom Mobile

Freedom Mobile Inc., une filiale en propriété exclusive de Vidéotron ltée, est un fournisseur canadien de télécommunications sans fil qui offre abordabilité, innovation et satisfaction à la clientèle de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Ensemble, Freedom Mobile et Vidéotron détiennent plus de 3,5 millions de clients pour les services mobiles et forment un fournisseur de services sans fil solide et hautement concurrentiel au Canada.

SOURCE Freedom Mobile

Renseignements: Québecor, [email protected]