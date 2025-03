Québecor, un choix d'avenir pour Les Coops de l'information

MONTRÉAL, le 6 mars 2025 /CNW/ - Concernant l'avenir des Coops de l'information, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, déclare :

« Artisans des Coops de l'information (CN2i), alors que se joue la pérennité de vos médias - Le Droit, Le Nouvelliste, Le Quotidien, Le Soleil, La Tribune et La Voix de l'Est - vous avez entre vos mains le pouvoir fondamental d'influencer l'avenir de l'information régionale au Québec.

Bien que n'ayant pas été informée, comme l'ensemble des Québécoises et des Québécois, qu'un processus était en cours, et n'ayant pas non plus été approchée ni par la direction, ni par les conseillers de la CN2i, Québecor a, dans la foulée, manifesté son intérêt à se porter acquéreur des Coops de l'information.

Cependant, nous avons été très surpris d'apprendre qu'une entente d'exclusivité avec La Presse nous empêchait d'entamer un dialogue avec vos dirigeants. L'exclusivité d'une négociation ne devrait-elle pas s'obtenir après avoir sollicité plusieurs candidatures ? Or, il semble que ce ne soit pas le cas. Cette situation est regrettable et limite considérablement les options de relance pour vos médias et pour vos emplois.

Les membres des Coops de l'information sont-ils tous d'accord avec le fait qu'un seul acquéreur potentiel puisse déposer une offre ? Pourquoi se menotter avec une seule proposition ? Pourquoi exclure Québecor des discussions ?

Nous devrions pouvoir prendre part à ces échanges pour assurer le maintien d'une information régionale forte, le succès des équipes de CN2i et la préservation de ses marques emblématiques. Québecor compte déjà sur une tradition journalistique solide, en plus de bénéficier de forces de vente performantes dans plusieurs régions du Québec, un atout majeur pour assurer la stabilité financière nécessaire à la poursuite et au déploiement des activités médiatiques.

Nous sommes convaincus que Québecor pourrait constituer un meilleur choix pour la pérennité des médias de CN2i. Avant de vous prononcer sur une offre unique, il nous semble que vous devriez exiger des alternatives.

Il est de notre responsabilité à toutes et à tous d'envisager le meilleur pour l'avenir de l'information régionale au plus grand bénéfice des lectrices et des lecteurs, des citoyennes et des citoyens, d'autant plus que nous faisons face à une période qui requiert une information de qualité comme celle que procurent chaque jour les différents médias de Québecor aux Québécoises et aux Québécois. »

