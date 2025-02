QUÉBEC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - C'est avec fierté que Québecor a annoncé avoir remis un don de 20 millions de dollars à l'Université Laval. Cette contribution, s'inscrivant dans le cadre de la Campagne majeure du Carrefour international Brian-Mulroney, représente le plus important don jamais reçu dans l'histoire de la plus ancienne université francophone en Amérique.

De gauche à droite : Pascal Paradis, député de Jean-Talon et porte-parole du Parti québécois pour la Capitale-Nationale, Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur, Bruno Marchand, maire de Québec, Mila Mulroney, épouse du très honorable Brian Mulroney, Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et Frank Pons, doyen de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval. Crédit photo : Marc Couture (Groupe CNW/Québecor Média Inc.)

Le dévoilement de ce soutien majeur a été fait par Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval, Frank Pons, doyen de la Faculté des sciences de l'administration, et Mila Mulroney, épouse du très honorable Brian Mulroney, ainsi qu'en présence de nombreux élus venus témoigner leur soutien à ce projet structurant.

Un don pour propulser les leaders de demain

La contribution de Québecor appuiera la mise sur pied du Programme Sphère Québecor, qui comprendra plusieurs initiatives en recherche et en enseignement au cours des prochaines années. Un fonds mettant l'accent sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sera également lancé, de même que des bourses dans le cadre des Missions commerciales de l'Université Laval. Ce nouveau programme viendra ainsi bonifier la formation et la recherche en études internationales, en entrepreneuriat, en commerce et en communication afin d'accroître l'impact de la relève francophone sur la scène mondiale. Une démarche étroitement liée à la mission de l'École supérieure d'études internationales et du Carrefour international Brian-Mulroney de l'Université Laval.

En reconnaissance de ce don, le pavillon adjacent au futur bâtiment du Carrefour international Brian-Mulroney, sera nommé en l'honneur du fondateur de Québecor, Pierre Péladeau.

Citations

« C'est une grande fierté pour Québecor de remettre ce don de 20 M$ à l'Université Laval et d'ainsi poursuivre la culture d'engagement, de soutien et de générosité instaurée par son fondateur, Pierre Péladeau. Nous sommes d'autant plus touchés qu'un pavillon adjacent au Carrefour international Brian-Mulroney soit nommé en son honneur, et que les noms de ces deux grands hommes, qui ont marqué l'histoire de Québecor et celle de notre société, soient réunis de façon pérenne. Nous espérons que leur mémoire continuera d'inspirer des générations de jeunes leaders encore longtemps. » - Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

« En mémoire de Pierre Péladeau, un grand bâtisseur, cette contribution majeure restera ancrée dans l'histoire du Québec et celle de notre université. Tel un trait d'union, ce geste significatif unira son leadership rassembleur à celui de M. Mulroney. Il permettra aux étudiantes et étudiants de façonner le monde de demain, à l'image de la vision novatrice et audacieuse de ces deux hommes inspirants. » - Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

« Je suis profondément honorée d'exprimer, en mon nom et celui de Brian, ma gratitude sincère envers Québecor et la famille Péladeau pour ce don exceptionnel. La Campagne du Carrefour international Brian-Mulroney occupait une place particulière dans le cœur de mon mari. La fierté qui l'habitait lorsqu'il parlait de ce projet était incontestable, reflétant son engagement pour l'éducation et la place du Québec sur la scène internationale. » - Mila Mulroney, épouse du très honorable Brian Mulroney

« Ce don aura un impact direct pour nos étudiantes et étudiants. À FSA ULaval, notre monde est affaires et ce don nous en donne encore plus les moyens. Que ce soit pour soutenir financièrement les étudiantes et étudiants souhaitant œuvrer dans le domaine du commerce international, pour offrir un premier défi de gestion de portefeuille ESG dans les marchés financiers mondiaux ou pour faire évoluer les savoirs et les pratiques. » - Frank Pons, doyen de la Faculté des sciences de l'administration

« Je remercie chaleureusement la direction de Québecor pour ce don d'une ampleur qui témoigne d'un intérêt considérable pour l'enseignement supérieur et pour la relève francophone, notamment en entrepreneuriat. Je n'ai aucun doute que ce don historique permettra à l'institution de continuer à jouer son rôle de leader dans sa collectivité et à l'échelle du Québec. » - Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« L'Université Laval est un lieu d'innovation et d'effervescence extraordinaire pour la Ville de Québec et le don d'aujourd'hui réaffirme sa notoriété dans le domaine des affaires et des relations internationales. Je salue la générosité de Québecor et je remercie ses dirigeants de croire en notre génie entrepreneurial. » - Bruno Marchand, maire de Québec

« Le don historique de 20 M$ de Québecor en faveur du Carrefour international Brian-Mulroney est une formidable nouvelle pour l'Université Laval, dont je suis un fier diplômé, pour la circonscription de Jean-Talon et la Capitale-Nationale, ainsi que pour le positionnement du Québec dans le monde. Je salue l'engagement de Québecor et la vision de l'Université Laval, qui permettront au Québec de développer encore plus ses capacités en relations internationales, un domaine où il excelle déjà. » - Pascal Paradis, député de Jean-Talon et porte-parole du Parti québécois pour la Capitale-Nationale

Ce nouveau don propulse la Campagne majeure du Carrefour international Brian-Mulroney, lancée le 26 octobre 2022 en présence de son président d'honneur, feu le très honorable Brian Mulroney, ainsi que de sa coprésidente d'honneur maître Olga Farman, présidente-directrice générale du Port de Québec, et son coprésident Jean Raby, associé chez Astorg, trois grands diplômés ULaval.

Pour plus d'informations, consulter la page : ulaval.ca/don-historique

