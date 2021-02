L'entreprise de Montréal fera l'acquisition d'équipement de pointe afin d'augmenter sa production et de répondre à la demande croissante entre autres dans les marchés internationaux.

MONTRÉAL, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Depuis plus de 40 ans, France Délices se démarque par son offre de produits alimentaires variés. Distribués dans divers types d'entreprises telles que des épiceries, supermarchés, restaurants, hôtels et compagnies aériennes, les gâteaux et autres pâtisseries de France Délices sont maintenant distribués jusqu'aux États-Unis. Par ailleurs, afin de pouvoir répondre à une demande sans cesse croissante pour ses produits, l'entreprise a dû investir dans ses installations afin d'augmenter sa capacité de production.

Au cours des derniers mois, France Délices a procédé à l'achat d'équipements de production automatisés de dernière génération destinés à la fabrication d'une variété de gâteaux et de pâtisseries. Ces améliorations permettront à l'entreprise d'améliorer sa productivité et ainsi de répondre à sa clientèle diverse en plus de développer de nouveaux marchés à l'international.

Pour mener à bien son projet, l'entreprise a bénéficié d'une contribution remboursable d'un million de dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Dans la foulée, France Délices prévoit créer 7 emplois qui s'ajouteront aux 128 postes existants.

Le financement a été annoncé aujourd'hui par Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), l'honorable Mélanie Joly, et par Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Cet investissement est une preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les entreprises agroalimentaires du pays. En les aidant dans la poursuite de leurs activités et en stimulant leur croissance, le gouvernement contribue à faire en sorte que l'industrie agroalimentaire québécoise joue un rôle majeur dans la reprise économique du Canada.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi il s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« En investissant dans l'amélioration des procédés de France Délices, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à prendre de l'expansion, à innover et à exporter leurs produits afin qu'elles puissent créer des emplois de qualité et assurer ainsi la prospérité de l'économie canadienne. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Les pâtisseries artisanales, c'est la force de France Délices. Une entreprise dynamique qui se distingue par ses produits alimentaires de qualité et de plus en plus demandés. En constante innovation et visant l'excellence, la PME fait rayonner nos entreprises locales à travers le pays, mais aussi à l'international. »

Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME canadiennes. Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent croître et accéder à de nouveaux marchés. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, France Délices a pu acquérir de l'équipement qui lui permettra d'augmenter sa production, de créer de nouveaux emplois et de continuer à distribuer ses produits dans les marchés locaux et internationaux. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

