ST. JOHN'S, NL, le 22 juill. 2021 /CNW/ - Pour favoriser la relance économique du Canada, les jeunes doivent être en mesure de décrocher de bons emplois bien rémunérés, maintenant et dans l'avenir. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de faire des investissements historiques pour les jeunes afin qu'ils aient le soutien et les possibilités dont ils ont besoin pour bâtir une longue et belle carrière.

Aujourd'hui, la ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, Filomena Tassi, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, et le ministre des Ressources naturelles et député de St. John's Sud-Mount Pearl, Seamus O'Regan Jr., ont rencontré virtuellement les membres de l'organisation Choices for Youth pour discuter de leur projet financé par la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ).

L'organisation Choices for Youth est un projet national qui reçoit un financement total de 12 millions de dollars, ce qui permettra à environ 650 jeunes de St. John's et de la région de l'Atlantique d'acquérir les compétences nécessaires pour obtenir et conserver un bon emploi.

Dans le cadre de la SECJ, le gouvernement du Canada investit également plus de 8 millions de dollars dans 14 projets régionaux de partout à Terre-Neuve-et-Labrador afin de veiller à ce que tous les jeunes aient accès aux mesures de soutien et aux expériences de travail dont ils ont besoin maintenant et au cours de leur future carrière.

Nous adoptons une approche pangouvernementale axée sur la collaboration pour soutenir les jeunes et nous assurer qu'ils participent à tous les aspects de la relance économique. Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'engage à investir, au cours des cinq prochaines années, 5,7 milliards de dollars supplémentaires afin d'aider les jeunes Canadiens à poursuivre et à terminer leurs études, à acquérir des compétences et à accéder à un plus grand nombre d'emplois. Cela vient s'ajouter aux 7,4 milliards de dollars qui ont été investis dans la jeunesse canadienne durant la pandémie. Ainsi, des milliers de jeunes Canadiens de plus pourront tirer avantage des investissements gouvernementaux historiques, qui comprennent les possibilités suivantes :

environ 37 000 nouveaux placements professionnels dans le cadre de la SECJ au cours des deux prochaines années;

220 000 placements professionnels dans le cadre d'Emplois d'été Canada (EEC) au cours des deux prochaines années;

(EEC) au cours des deux prochaines années; 50 000 stages d'apprentissage intégré au travail prévus dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants en 2021-2022;

au moins 85 000 stages d'apprentissage intégré au travail offerts par l'entremise de Mitacs au cours des cinq prochaines années, à compter de 2021-2022;

28 000 occasions de formation et d'emploi pour les jeunes Canadiens dans le cadre du Programme canadien d'adoption du numérique.

Plus de 150 000 occasions d'emploi ont été offertes à de jeunes Canadiens partout au pays dans le cadre d'EEC depuis le 26 avril 2021. Environ 4 000 possibilités d'EEC ont été offertes aux jeunes de Terre-Neuve-et-Labrador. Elles touchent divers domaines, dont le travail communautaire et caritatif, l'industrie de l'alimentation, les loisirs et le conditionnement physique, le marketing et les relations publiques, l'aménagement paysager, le travail agricole, etc.

Le programme de mesures de soutien pour les jeunes mis en place par le gouvernement du Canada en réponse à la crise actuelle est l'un des plus imposants au monde.

« Plus que jamais, il est important de donner aux jeunes des possibilités d'acquérir les compétences et l'expérience précieuses dont ils ont besoin. En ce moment, les jeunes Canadiens font face à des défis sans précédent en raison des perturbations touchant les placements professionnels, les études et les stages. Des partenaires comme Choices for Youth créent des expériences transformatrices en aidant les jeunes confrontés à des obstacles à entrer sur le marché du travail et à obtenir les compétences et la formation professionnelle dont ils ont besoin pour bâtir leur future carrière. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« L'année qui vient de s'écouler a été très difficile pour les jeunes de partout au Canada en raison de la pandémie de COVID-19. À l'heure actuelle, de nombreux jeunes de St. John's sont à la recherche d'un emploi stable et sécuritaire. Nos investissements ciblant les jeunes partout au pays, dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, améliorent la situation. Grâce à un nombre sans précédent de possibilités d'emploi offertes cette année, le programme Emplois d'été Canada aide aussi les jeunes à gagner de l'argent, à se développer sur le plan professionnel et à avancer dans la vie. J'encourage vivement les jeunes à consulter le site Web du Guichet-Emplois pour prendre connaissance des possibilités d'emploi offertes dans leur communauté. »

- La ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, Filomena Tassi

« L'une des priorités de notre gouvernement est de fournir aux jeunes Canadiens les outils et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour surmonter les obstacles à l'emploi alors que notre économie continue de se redresser. L'organisation Choices for Youth et son projet novateur incarnent l'esprit de la Stratégie emploi et compétences jeunesse et constituent un très bon exemple de l'engagement ferme du Canada à soutenir ces jeunes. J'ai vraiment hâte de voir le déroulement de ce projet, qui fera une réelle différence dans la vie des jeunes dans notre collectivité et dans notre pays. »

- Le ministre des Ressources naturelles et député de St. John's Sud-Mount Pearl, Seamus O'Regan Jr.

« Choices for Youth vise à prévenir et à mettre fin à l'itinérance chez les jeunes de Terre-Neuve-et-Labrador. Pour ce faire, il est essentiel de fournir un soutien global aux jeunes et aux jeunes familles dans tous les aspects de leur croissance et de leur développement. Cet investissement du gouvernement du Canada pour soutenir la phase II du projet d'innovation sociale aide les jeunes à sortir de la pauvreté, à se fixer des objectifs et à travailler à acquérir une stabilité, ce qui a des effets positifs durables sur nos jeunes et sur toute la province. »

- Le directeur général de Choices for Youth, Sheldon Pollett

Dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada , le budget de 2021 prévoit 101,4 milliards de dollars sur trois ans en investissements proposés afin de créer de bons emplois et de favoriser une relance résiliente et inclusive.

, le budget de 2021 prévoit 101,4 milliards de dollars sur trois ans en investissements proposés afin de créer de bons emplois et de favoriser une relance résiliente et inclusive. Ces fonds serviront à financer plus de 7 000 placements supplémentaires dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ). Ainsi, les jeunes pourront obtenir plus facilement de bons emplois, et on répondra mieux aux besoins des jeunes vulnérables qui font face à de multiples obstacles à l'emploi. Ce financement s'ajoute à celui annoncé dans l' Énoncé économique de l'automne de 2020 , qui doit donner lieu à plus de 30 600 nouveaux placements en 2021-2022.

, qui doit donner lieu à plus de 30 600 nouveaux placements en 2021-2022. Les investissements proposés incluent également 17,6 milliards de dollars pour soutenir une relance verte, ce qui aidera le Canada à atteindre son objectif de conserver 25 % de ses terres et de ses océans d'ici 2025, à dépasser ses objectifs figurant dans l'Accord de Paris sur les changements climatiques, à réduire les émissions de 36 % en deçà des niveaux de 2005 d'ici 2030 et à se rapprocher de son objectif de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre son objectif de conserver 25 % de ses terres et de ses océans d'ici 2025, à dépasser ses objectifs figurant dans l'Accord de sur les changements climatiques, à réduire les émissions de 36 % en deçà des niveaux de 2005 d'ici à se rapprocher de son objectif de carboneutralité d'ici 2050. En avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 492 millions de dollars sur trois ans dans la SECJ d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour financer 269 projets dans l'ensemble du Canada afin d'aider les jeunes qui rencontrent des obstacles à l'emploi à réussir leur transition vers le marché du travail.

a annoncé un investissement de 492 millions de dollars sur trois ans dans la SECJ d'Emploi et Développement social (EDSC) pour financer 269 projets dans l'ensemble du afin d'aider les jeunes qui rencontrent des obstacles à l'emploi à réussir leur transition vers le marché du travail. Afin d'aider les jeunes touchés par la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a annoncé, en avril et en juin 2020, qu'il augmentait les fonds affectés à la SECJ d'un montant pouvant atteindre 187,7 millions de dollars afin de créer 9 500 possibilités d'emploi de plus pour les jeunes Canadiens, particulièrement ceux qui ont du mal à trouver un emploi. Les projets nationaux et les projets régionaux financés par la SECJ et gérés par EDSC ont reçu jusqu'à 40 millions de dollars pour offrir des mesures de soutien flexibles et des possibilités d'emploi ciblées à 6 200 jeunes ou moins âgés de 15 à 30 ans. Cela dépasse la cible initiale de 4 700 emplois. Les possibilités d'emploi offertes touchent les domaines des services d'aide sociale, des transports, des technologies de l'information, de la recherche et de l'administration, ainsi que d'autres domaines choisis en fonction des besoins de la communauté.

a annoncé, en avril et en juin 2020, qu'il augmentait les fonds affectés à la SECJ d'un montant pouvant atteindre 187,7 millions de dollars afin de créer 9 500 possibilités d'emploi de plus pour les jeunes Canadiens, particulièrement ceux qui ont du mal à trouver un emploi. Les projets nationaux et les projets régionaux financés par la SECJ et gérés par EDSC ont reçu jusqu'à 40 millions de dollars pour offrir des mesures de soutien flexibles et des possibilités d'emploi ciblées à 6 200 jeunes ou moins âgés de 15 à 30 ans. Cela dépasse la cible initiale de 4 700 emplois. Les possibilités d'emploi offertes touchent les domaines des services d'aide sociale, des transports, des technologies de l'information, de la recherche et de l'administration, ainsi que d'autres domaines choisis en fonction des besoins de la communauté. Emplois d'été Canada fait partie de la SECJ, qui aide les jeunes, notamment ceux qui sont confrontés à des obstacles, à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur intégration au marché du travail. Ce programme aide les jeunes Canadiens de 15 à 30 ans à obtenir un emploi rémunéré dans le secteur à but non lucratif, les petites entreprises et le secteur public, ce qui favorisera leur développement professionnel et les aidera à améliorer leurs compétences. Il soutient également la prestation de services communautaires essentiels aux Canadiens.

