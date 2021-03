Fournir aux femmes les compétences et les possibilités dont elles ont besoin pour bâtir un Canada plus fort

Gatineau, QC, le 8 mars 2021 /CNW/ - La relance économique du Canada repose sur la capacité des jeunes d'obtenir de bons emplois bien rémunérés, aujourd'hui et demain. En cette Journée internationale des femmes, nous reconnaissons que les femmes ont été parmi les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19, alors qu'elles ont dû composer avec des pertes d'emploi et se charger de prodiguer des soins à la maison sans être rémunérées. Il continuera d'être important de prendre des mesures pour inclure les jeunes femmes dans la relance du Canada et de travailler à la création d'un pays plus fort, plus juste et plus inclusif.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé que le gouvernement du Canada investira plus de 11 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) pour aider plus de 650 jeunes femmes à obtenir le soutien et la formation axée sur les compétences dont elles ont besoin pour trouver de bons emplois.

Le West Scarborough Neighbourhood Community Centre est un exemple d'un organisme ontarien qui a reçu du financement. Son programme TWIST (Targeting Women in Skills Training) donnera à 200 jeunes femmes une formation axée sur les compétences, des possibilités d'emploi et du counseling par encouragement.

Ces investissements appuient l'engagement qu'a pris le gouvernement dans le discours du Trône de 2020 de créer un plan d'action pour les femmes dans l'économie. Ce plan d'action ouvrira la voie en aidant un plus grand nombre de femmes à retourner sur le marché du travail et à assurer une réponse féministe à la relance.

Dans son rapport publié récemment, Le Canada - Une nation axée sur l'apprentissage, le Conseil des Compétences futures indique que l'égalité des chances en matière d'apprentissage permanent est une priorité clé du Canada afin de perfectionner la main-d'œuvre. C'est un appel à l'action invitant tous les secteurs à contribuer à la création d'un marché du travail plus inclusif qui élimine les obstacles structurels et systémiques afin que les groupes sous-représentés et dignes d'équité puissent participer pleinement à la formation axée sur les compétences et obtenir de bons emplois.

L'approche globale du gouvernement vers une relance inclusive consiste à faire en sorte que tous les jeunes aient les outils, les ressources et le soutien financier dont ils ont besoin pour progresser dans leur carrière.

Citations

« Chaque jeune mérite une chance de réussir et d'avancer dans sa carrière. En prenant des mesures audacieuses et en sortant des sentiers battus, notre gouvernement veille à ce que la relance du Canada soit inclusive et prépare les jeunes Canadiens, en particulier les jeunes femmes, à réussir. Le West Scarborough Neighbourhood Community Centre est un magnifique exemple de la façon dont un organisme communautaire peut travailler avec le gouvernement fédéral pour créer un changement durable dans la vie des jeunes femmes canadiennes. Lorsque nous mettons les outils et les possibilités à la disposition des jeunes Canadiens, nous les aidons non seulement à se bâtir une carrière longue et fructueuse, mais nous renforçons aussi notre économie. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« La pandémie de COVID-19 a touché tous les Canadiens, et certains segments l'ont été de manière disproportionnée. Les femmes et les jeunes ne font pas exception. Ces investissements donnent aux jeunes femmes les moyens et les outils qui leur permettront d'être les leaders d'aujourd'hui et de demain. À mesure que nous reconstruisons des programmes encore meilleurs et consciemment plus inclusifs, nous devons nous assurer que tous les jeunes ont des chances égales de réussir. Tous méritent une chance égale de réussir et, grâce à la SECJ, nous leur offrons ces chances. »

- La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger

« Le programme Targeting Women in Skills Training du West Scarborough Neighbourhood Community Centre aide les jeunes femmes à bâtir leurs réussites en leur offrant des services d'orientation, des compétences de vie, des occasions d'emploi et plus encore. Des investissements comme celui-ci sont toujours importants, mais au moment où nous nous relevons de la pandémie, ils sont essentiels pour s'assurer que tout le monde est inclus et a la chance de réussir. »

- Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Scarborough-Sud-Ouest, Bill Blair

« Le West Scarborough Neighbourhood Community Centre croit pleinement que les jeunes femmes doivent réaliser leur plein potentiel. Avec le soutien de notre gouvernement fédéral, nous offrons à nos clientes la formation et le soutien dont elles ont besoin pour prendre en main leur avenir et réaliser leurs rêves. Nous sommes heureux de jouer un petit rôle dans leur réussite. »

- Diana Gatti, coordonnatrice de division, West Scarborough Neighbourhood Community Centre

Les faits en bref

En avril 2020, le gouvernement du Canada a investi 492 millions de dollars sur trois ans, dans le cadre de la SECJ d'Emploi et Développement social Canada (EDSC), pour 269 projets mis en œuvre partout au Canada (depuis avril 2020) dans le but d'aider les jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi, y compris les jeunes femmes.

a investi 492 millions de dollars sur trois ans, dans le cadre de la SECJ d'Emploi et Développement social (EDSC), pour 269 projets mis en œuvre partout au (depuis avril 2020) dans le but d'aider les jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi, y compris les jeunes femmes. Afin de soutenir les jeunes touchés par la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a augmenté le financement de la SECJ à 187,7 millions de dollars au printemps 2020, en vue de créer 9 500 possibilités d'emploi de plus pour les jeunes Canadiens, particulièrement ceux qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi. Les projets de la SECJ gérés par EDSC ont reçu jusqu'à 40 millions de dollars pour des programmes nationaux qui offrent des services souples et des possibilités d'emploi ciblées à un maximum de 4 700 jeunes âgés de 15 à 30 ans, dans les domaines des services d'aide sociale, des transports, de la technologie de l'information, de la recherche et de l'administration, et d'autres stages qui répondent aux besoins de la collectivité.

a augmenté le financement de la SECJ à 187,7 millions de dollars au printemps 2020, en vue de créer 9 500 possibilités d'emploi de plus pour les jeunes Canadiens, particulièrement ceux qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi. Les projets de la SECJ gérés par EDSC ont reçu jusqu'à 40 millions de dollars pour des programmes nationaux qui offrent des services souples et des possibilités d'emploi ciblées à un maximum de 4 700 jeunes âgés de 15 à 30 ans, dans les domaines des services d'aide sociale, des transports, de la technologie de l'information, de la recherche et de l'administration, et d'autres stages qui répondent aux besoins de la collectivité. Dans le but de soutenir les projets régionaux d'embauche des jeunes au Québec, les gouvernements du Canada et du Québec ont signé en août 2019 une entente de contribution en vertu de laquelle la province recevra environ 135 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre de la SECJ d'EDSC, pour des projets réservés exclusivement aux jeunes Québécois. Un appel de propositions a été lancé par le gouvernement du Québec en février 2020 pour cerner les projets qui seront financés au moyen de ces fonds et d'autres investissements provinciaux à l'appui des compétences et de l'emploi chez les jeunes.

