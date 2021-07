Formation obligatoire pour les guides d'excursion en véhicule hors route : pour la sécurité de tous

QUÉBEC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce l'entrée en vigueur dès le 31 décembre 2021 du Règlement sur la reconnaissance de la formation de guide pour des excursions en véhicules hors route (VHR). Ce règlement vise à mieux outiller les guides afin d'offrir une expérience encore plus sécuritaire à leur clientèle.

Ainsi, d'ici l'entrée en vigueur de ce règlement, les guides visés devront avoir terminé avec succès les formations reconnues par le ministre du Tourisme afin d'obtenir une attestation de guide pour des excursions en VHR. Celle-ci leur permettra d'exercer l'activité de guide dans le cadre d'une entreprise récréotouristique ou autre.

Pour obtenir une attestation, les guides devront réussir deux formations. Tout d'abord, la formation Notions de sécurité pour les guides d'excursion en véhicule hors route, qui a été bonifiée à la suite des recommandations d'un comité d'experts, passant d'une durée de 14 h à 17 h et comprenant notamment l'ajout de notions sur l'interprétation et les déplacements sur un plan d'eau ainsi que sur l'organisation de recherche d'un client égaré.

Les guides devront aussi réussir la formation Secourisme en milieu sauvage et éloigné, dont la certification est délivrée par la Croix-Rouge canadienne, ou la formation Secourisme en régions isolées, dont la certification est délivrée par SIRIUSMEDx.

Une mesure transitoire est prévue pour les guides ayant réussi la formation Notion de sécurité pour les guides de randonnée en véhicule hors route entre le 1er janvier 2018 et le 16 juin 2021. Afin d'obtenir l'attestation, ils auront jusqu'au 31 décembre 2021 pour :

prendre connaissance du contenu de la formation actualisée;

réussir l'évaluation qui fait suite à la formation obligatoire;

détenir une formation valide de Secourisme en milieu sauvage et éloigné ou de Secourisme en régions isolées.

Aventure Écotourisme Québec gère le processus d'attestation. Celle-ci sera valide pour une durée de trois ans et renouvelable pour une même durée.

Citations :

« Notre gouvernement s'était engagé à rendre la pratique de la motoneige, du quad et d'autres VHR plus sécuritaire. Cet engagement s'exprime aujourd'hui par l'adoption de ce règlement, qui représente un pas de plus vers une pratique encore plus sécuritaire d'activités de nature et d'aventure en VHR. L'attestation vient reconnaître le travail essentiel de ces guides et leur offre les outils nécessaires afin d'encadrer de façon sécuritaire un groupe de touristes, de bien évaluer les risques rencontrés et de pouvoir les gérer adéquatement. De plus, les notions acquises par les guides lors des formations contribueront à leur propre sécurité. Pour le gouvernement du Québec, la sécurité des touristes qui pratiquent des activités de nature et d'aventure est primordiale, et la mise en place de cette formation obligatoire le démontre. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Ce règlement, qui est adopté en vertu de la nouvelle Loi sur les véhicules hors route, permettra de tendre encore davantage vers notre objectif d'améliorer la sécurité des usagers sur nos sentiers. Les excursions en VHR sont de bons moyens pour découvrir le Québec, et il est nécessaire que les touristes puissent compter sur les services d'un guide formé qui saura les encadrer adéquatement. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« C'est une avancée majeure pour l'ensemble des activités motorisées guidées au Québec. En rendant la formation en VHR obligatoire pour tous les guides de ce secteur, les clientèles sont ainsi assurées de bénéficier d'un encadrement sécuritaire et de vivre une expérience positive. En tant que responsable de la formation depuis douze ans, Aventure Écotourisme Québec voit ainsi son expertise une fois de plus reconnue tout en renforçant le bien-fondé de sa démarche Qualité-Sécurité. »

Pierre Gaudreault, président-directeur général d'Aventure Écotourisme Québec

Faits saillants :

La liste des formateurs et des organismes offrant les formations Notion de sécurité pour les guides d'excursion en véhicule hors route, Secourisme en milieu sauvage et éloigné et Secourisme en régions isolées est disponible sur le site Web d'Aventure Écotourisme Québec.

Le Règlement sur la reconnaissance de la formation de guide pour des excursions en véhicules hors route a été adopté dans le cadre de la nouvelle Loi sur les véhicules hors route, entrée en vigueur le 30 décembre 2020, avec comme objectifs d'améliorer la sécurité du public et de favoriser une cohabitation harmonieuse entre la pratique récréative de ces véhicules et les autres usagers du territoire. Pour ce faire, elle remplace l'actuelle Loi sur les véhicules hors route.

À la suite de l'accident tragique au Lac-Saint-Jean en janvier 2020, qui avait coûté la vie à cinq touristes et à leur guide, la ministre du Tourisme avait annoncé son intention de rendre la formation des guides en VHR obligatoire.

La ministre avait aussi annoncé que les entreprises de tourisme de nature et d'aventure devraient dorénavant détenir l'accréditation Qualité-Sécurité d'Aventure Écotourisme Québec afin d'être admissibles aux programmes d'aide financière du ministère du Tourisme.

Le programme d'accréditation Qualité-sécurité, développé par Aventure Écotourisme Québec avec le soutien financier du ministère du Tourisme, inclut notamment 60 normes rigoureuses, des formations techniques pour les guides, un mécanisme d'inspection des entreprises et des visites mystères d'entreprises à la suite de plaintes.

Un guide en VHR est une personne qui intervient, contre rémunération, auprès de clients, d'agences de voyages, d'entreprises en tourisme d'aventure et de divers acteurs de cette industrie afin de planifier des sorties en VHR en milieu naturel, de coordonner et d'animer des activités, de transmettre des techniques relatives à la pratique d'activités et à la sécurité, d'encadrer des groupes, d'interpréter le milieu naturel et d'intervenir en situation d'urgence.

À consulter

Règlement sur la reconnaissance de la formation de guide pour des excursions en véhicules hors route

