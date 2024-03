Formation en mécanique de véhicules lourds hybrides et électriques : il est temps de s'inscrire!

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QC, le 18 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre‑du‑Québec et député de Johnson, André Lamontagne, annonce aujourd'hui, en compagnie du député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, le début de la période d'inscription au programme de formation Compétences VÉ en mécanique de véhicules lourds hybrides et électriques.

L'annonce découle de l'investissement de plus de 7 millions de dollars annoncé en avril dernier par la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, pour former des mécaniciens et réparateurs de véhicules motorisés hybrides et électriques ou rehausser leurs compétences dans un domaine où les perspectives d'emploi sont excellentes.

Dans l'ensemble du Québec, ce sont 240 personnes ainsi qu'une vingtaine de maîtres formateurs qui recevront la formation d'une durée de 196 heures. Très attendu par le secteur concerné, face à une demande croissante, cet investissement répond à l'une des mesures du Plan de mise en œuvre 2021-2026 du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à soutenir l'adéquation des compétences de la main-d'œuvre et des besoins liés à la transition climatique.

Citations

« Il était nécessaire de créer et d'offrir cette nouvelle formation! Il s'agit d'un domaine où les perspectives d'emploi sont excellentes et où les compétences des travailleurs doivent être rehaussées. L'annonce que nous avons faite en avril dernier se transforme en une nouvelle étape concrète. J'invite les entreprises à profiter de cette formation novatrice en mécanique de véhicules lourds hybrides et électriques! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Cette formation vient confirmer l'ambition de notre gouvernement de diriger le Québec vers une économie plus verte. Je salue le travail du Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau, qui a su mettre en place rapidement ce nouveau programme de formation. J'encourage tous les mécaniciens et réparateurs de véhicules motorisés à s'inscrire pour ainsi rehausser leurs compétences. Nous avons besoin de vous pour atteindre collectivement nos objectifs. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable du Centre-du-Québec et député de Johnson

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour ce secteur essentiel de notre économie québécoise! Il y aura très certainement des retombées positives pour Drummondville, mais aussi pour toute notre belle région et l'ensemble du Québec. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« L'ensemble des partenaires de l'industrie sortent gagnants de cet ajout de formation. Il est primordial que celle-ci soit suivie par le plus grand nombre de mécaniciens possible pour assurer leur santé et leur sécurité lors d'interventions sur les véhicules lourds hybrides et électriques. Nous sommes fiers de promouvoir et de soutenir cette formation pour assurer le rehaussement des compétences des mécaniciens face à l'électrification des transports et travailler au soutien de l'industrie au regard de la formation continue. »

Luc Trempe, directeur général du Comité paritaire de l'industrie automobile de la Mauricie

Faits saillants

Les entreprises peuvent manifester leur intérêt dès maintenant au promoteur du projet de formation, soit le Comité paritaire de l'industrie automobile de la Mauricie.

Le soutien financier est accordé dans le cadre de l'appel de projets Économie verte et transformation numérique, lié au programme Ambition-Compétences de la Commission des partenaires du marché du travail. Ce programme, qui vise le développement des compétences de la main-d'œuvre, est financé par l'intermédiaire du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.

