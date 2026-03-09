GATINEAU, QC, le 9 mars 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, et la ministre de l'Emploi du Québec, Pascale Déry, annoncent un nouvel investissement de 24,7 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la formation professionnelle d'apprentis dans 18 métiers désignés Sceau rouge au Québec qui sont considérés essentiels à la réduction des émissions de carbone du Canada. Jusqu'à 3 750 apprentis et compagnons du Québec pourraient bénéficier des fonds supplémentaires annoncés sur une période de cinq ans. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et le Québec, en lien avec le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical (PFIMS).

Grâce à ces fonds, les travailleurs pourront acquérir les compétences nécessaires pour poursuivre la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et il sera possible de renforcer la main-d'œuvre qualifiée du Québec dans les industries vertes.

Les gouvernements du Canada et du Québec s'allient, dans le respect de leurs compétences respectives, pour répondre aux besoins les plus pressants de la main-d'œuvre spécialisée, en vue d'éliminer les obstacles à l'intégration des métiers spécialisés et à l'apprentissage, de contribuer à résoudre la crise du logement et d'accroître la construction carboneutre pour libérer le plein potentiel économique du Québec et du Canada.

C'est en vertu d'une entente de contribution bilatérale distincte que les fonds annoncés aujourd'hui pourront être mis à profit dans le cadre du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, qui est établi selon les orientations de la Commission des partenaires du marché du travail et administré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, conformément à leurs priorités et aux besoins des travailleurs et des employeurs du Québec.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, doubler le nombre de logements construits chaque année et atteindre près de 500 000 unités, nous avons besoin d'une main-d'œuvre dotée des compétences requises en construction écologique afin de construire plus rapidement et durablement des logements dans tout le pays. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans l'intention, que nous partageons avec le Québec, d'aider à former des gens de métier, en collaboration avec les établissements d'enseignement. C'est ainsi que nous pourrons stimuler l'innovation, renforcer la productivité et soutenir la croissance durable du secteur de la construction, ici même, chez nous. »

- Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli

« À mesure que nous effectuons notre transition vers une économie plus verte, davantage de travailleurs qualifiés sont requis dans des secteurs prioritaires comme le logement et la construction, l'énergie et l'électricité, sans oublier les métiers de l'automobile. Au Québec, nos établissements d'enseignement sont très agiles et suivent de près les besoins actuels en main-d'œuvre, offrant aux étudiants et aux travailleurs la formation de haute qualité dont ils ont besoin pour réussir dans un marché du travail en pleine transformation. En investissant dans le développement des compétences liées aux métiers dans des domaines stratégiques, nous nous donnons les moyens de d'avoir une main-d'œuvre plus productive et de renforcer la compétitivité de nos entreprises. »

- La ministre de l'Emploi du Québec et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pascale Déry

Faits en bref

Au Québec, la formation en apprentissage est offerte par le système scolaire public, sans intervention des syndicats. Pour en tenir compte, le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical (PFIMS) y est mis en œuvre dans le cadre d'une entente de contribution bilatérale distincte s'appuyant sur les paramètres qui prévalent dans le reste du Canada.

Le volet de financement Emplois durables du PFIMS, qui s'inscrit dans la Stratégie canadienne de formation en apprentissage, concrétise l'approche globale du Canada en matière d'emplois durables. Celle-ci est décrite dans la Loi canadienne sur les emplois durables et le Plan provisoire pour des emplois durables publié en 2023 et vise à guider la transition du Canada vers une économie carboneutre.

et le Plan provisoire pour des emplois durables publié en 2023 et vise à guider la transition du Canada vers une économie carboneutre. On estime que d'ici 2033, uniquement dans le domaine de la construction, on comptera plus de 410 000 postes de métiers spécialisés vacants au pays, incluant 189 000 départs à la retraite estimés.

Depuis 2017, le PFIMS a permis d'aider plus de 173 800 participants à l'échelle du Canada, dont 28 500 en 2024‑2025.

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail, a mis sur pied le programme Évolution‑Compétences, lequel est financé par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre et soutient l'amélioration des connaissances liées au développement des compétences. Ce programme s'adresse aux promoteurs de projets de formation.

Le gouvernement du Canada investit près de 1 milliard de dollars par année dans des mesures de soutien à l'apprentissage, incluant des subventions, des prêts, des crédits d'impôt, des prestations d'assurance-emploi pendant la formation, ainsi que le financement de projets et du programme du Sceau rouge.

Le Programme Sceau rouge est un programme qui établit des normes interprovinciales communes pour évaluer les compétences des gens de métier au Canada. Le programme est un partenariat entre les provinces et les territoires, qui sont responsables de la formation par l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle sur leur territoire respectif, et le gouvernement fédéral.

Liens connexes

Document d'information : Stratégie canadienne de formation en formation

À propos de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage

À propos du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur, et une économie forte

Budget de 2025

Canada.ca/metiers-specialises

Programme Évolution-Compétences du gouvernement du Québec

Partenariat pour la formation et l'innovation au Québec

Programme du Sceau rouge

SOURCE Emploi et Développement social Canada

