Fonds régions et ruralité - Près de 2,4 M$ pour favoriser l'accès aux rives dans la MRC de Deux-Montagnes

SAINT-EUSTACHE, QC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, sont fiers d'annoncer la concrétisation d'une entente de 2 354 916 $ avec la MRC de Deux-Montagnes pour créer et consolider un réseau de parcs riverains, de plages et de sites d'accès aux plans d'eau.

Le projet vise à redonner à la population accès aux rives, notamment celles du lac des Deux-Montagnes et celles de la rivière des Mille-Îles. À terme, ces sites accessibles par un réseau de transport actif seront aussi dédiés à l'interprétation de la nature et aux activités nautiques non motorisées. Ils permettront également de mettre en lumière l'histoire et l'identité de la MRC de Deux-Montagnes.

La participation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 962 355 $, provenant du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). Pour sa part, la MRC de Deux-Montagnes y alloue une somme de 392 561 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus en valorisant l'accès à ses nombreuses rives. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je félicite la MRC pour son projet innovant, qui contribuera à créer des milieux de vie conviviaux. Grâce à la mise en place d'un réseau de sites d'accès aux plans d'eau, les communautés locales ainsi que les visiteurs pourront profiter d'une offre récréotouristique renouvelée qui mettra en valeur les attraits naturels de la MRC. Ainsi, cette dernière pourra retrouver sa vocation de villégiature d'autrefois. Bravo pour ce beau projet à échelle humaine et écologique! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes

« À titre de préfet de la MRC de Deux-Montagnes, je me réjouis de la collaboration et du consensus des élus de notre territoire pour arriver à ce magnifique projet de démocratisation de l'accès aux plans d'eau. Fruit d'une très belle concertation entre les élus, la concrétisation de ce projet mettra en valeur notre ressource eau, qui constitue, pour les sept municipalités de notre territoire, l'un de nos principaux attraits. »

Pierre Charron, préfet de la MRC de Deux-Montagnes

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC, à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

