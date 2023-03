Fonds régions et ruralité - Plus de 1,6 M$ pour accompagner les entreprises manufacturières du Centre-du-Québec dans leur virage numérique

DRUMMONDVILLE, QC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'une tournée des régions la menant au Centre-du-Québec, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, a annoncé qu'une somme de 1 650 075 $ est octroyée à l'Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec pour bonifier l'offre de l'Escouade Performance Industrielle.

Ainsi, un plus grand nombre d'entreprises manufacturières seront accompagnées dans l'implantation de solutions numériques afin d'améliorer leurs processus. Elles recevront du soutien non seulement lors de la mise en œuvre de ces outils, mais également avant et après leur implantation. Les entrepreneuses et entrepreneurs pourront aussi améliorer leurs connaissances, notamment grâce à l'expérience d'intervenantes et d'intervenants spécialisés. De plus, puisqu'elles sont dorénavant admissibles aux services offerts par l'Escouade, les entreprises en démarrage et en prédémarrage seront sensibilisées aux avantages d'utiliser des solutions numériques.

La contribution du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie s'élève à 900 000 $ et provient du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence. Pour sa part, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a octroyé une aide financière de 750 075 $ dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Citations :

« Je suis persuadée que l'accompagnement offert pour l'implantation de solutions numériques donnera le coup de pouce nécessaire qui propulsera nos entreprises manufacturières, car elles seront ainsi mieux outillées pour relever les défis qu'elles rencontreront pendant tout le processus. Leur réussite aura des répercussions positives sur l'ensemble de la région et je m'en réjouis. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'Escouade Performance Industrielle propose au secteur manufacturier un accompagnement flexible et adapté qui permet un virage numérique pragmatique et rapide. Pour le Québec, c'est un beau succès qui se traduit par une plus grande productivité et davantage de richesse. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je salue le travail de l'Escouade Performance Industrielle, qui aide les entreprises manufacturières du Centre-du-Québec à maximiser leur rentabilité et leur performance d'affaires en lien avec les technologies numériques. L'Escouade est composée de spécialistes chevronnés et le service est entièrement gratuit! Grâce à cet investissement, notre gouvernement contribue à la compétitivité d'un nombre grandissant d'entreprises de chez nous. »

André Lamontagne, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'Escouade Performance Industrielle est un bel exemple de réussite de concertation régionale menant à un projet qui répond à un réel besoin du milieu, et dont les effets rayonnent sur l'ensemble du territoire centricois. Sa bonification permettra de lever les freins encore présents pour les entreprises de la région dans l'implantation des solutions numériques et elle maximisera les retombées économiques. »

Antoine Tardif, président de la Table des MRC du Centre-du-Québec et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« L'innovation est au cœur du développement économique du Centre-du-Québec et l'Escouade Performance Industrielle continue de guider la transformation de nos entreprises pour qu'elles se propulsent vers de nouveaux sommets. Depuis 2020, l'Escouade a déjà accompagné plus de 125 entreprises manufacturières dans leur virage technologique, et ce n'est qu'un début! Cette marque de confiance du gouvernement du Québec arrive à point, car elle permettra à l'Escouade de poursuivre sa mission et d'offrir de nouveaux services à haute valeur ajoutée qui répondent aux besoins de nos entreprises manufacturières. »

Frédérik Boisvert, président de l'Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec

Fait saillant :

La tournée de la ministre des Affaires municipales vise à lui permettre d'échanger avec les élues et élus municipaux des quatre coins du Québec. Lors des rencontres, il est notamment question des dossiers d'actualité et des chantiers prioritaires du MAMH, dont la mise en œuvre du plan de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, le renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, et l'importance de favoriser des infrastructures bleues et vertes mieux planifiées et mieux gérées.

