QUÉBEC, le 21 août 2024 /CNW/ - Seize projets de la région du Nord-du-Québec obtiendront un soutien financier de près de 1,8 million de dollars du Fonds d'initiatives nordiques (FIN). Les projets choisis représentent des investissements totaux de près de 4,3 millions de dollars dans la région.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, en a fait l'annonce aujourd'hui. Cette aide financière contribuera à répondre à des besoins prioritaires identifiés par les communautés du Nord-du-Québec.

Des projets nord-québécois sélectionnés, neuf sont issus d'Eeyou Istchee Baie-James et sept du Nunavik. Les projets retenus touchent une grande variété de domaines, comme les services de santé, l'habitation et les connaissances environnementales.

En tout, 46 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues. Il s'agit du sixième appel de projets du FIN. Sous la responsabilité de la Société du Plan Nord, le FIN a permis, depuis décembre 2020, d'investir directement un montant total de 22,5 millions de dollars.

Citation :

« Le Fonds d'initiatives nordiques, géré par la Société du Plan Nord, est un outil important pour le développement durable du territoire nordique. Ce sixième appel de projets a encore démontré une mobilisation importante dans la région du Nord-du-Québec. Les initiatives retenues contribueront à l'essor des communautés nordiques et à la mise en valeur du territoire. »

- Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Je suis ravi de constater l'enthousiasme des promoteurs à la clôture de cet appel de projets du Fonds d'initiatives nordiques. L'aide financière octroyée à une grande diversité d'initiatives par la Société du Plan Nord permet aux organismes et aux entrepreneurs d'avoir une incidence concrète sur le terrain. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour le dynamisme du Nord-du-Québec. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Les montants annoncés aujourd'hui pour les organismes de la circonscription d'Ungava sont importants afin qu'ils accomplissent leur mission. Je suis impatient de voir ce que le soutien de la Société du Plan Nord leur permettra de réaliser dans les communautés. »

- Denis Lamothe, député d'Ungava

Faits saillants :

Voici la liste des initiatives sélectionnées issues d'Eeyou Istchee Baie-James et le montant octroyé :

La Ville de Lebel -sur-Quévillon acquerra et rénovera un bâtiment pour implanter une coopérative de santé en dentisterie et en optométrie. (500 000 $)

-sur-Quévillon acquerra et rénovera un bâtiment pour implanter une coopérative de santé en dentisterie et en optométrie. (500 000 $) Le Comptoir familial Seconde Vie Matagami améliorera les services qu'il offre à la population en rénovant ses locaux, ce qui contribuera à les rendre plus fonctionnels et sécuritaires pour ses bénévoles. (8 777 $)

familial Seconde Vie Matagami améliorera les services qu'il offre à la population en rénovant ses locaux, ce qui contribuera à les rendre plus fonctionnels et sécuritaires pour ses bénévoles. (8 777 $) BoréA DécouVERTE, qui a pour mission d'éduquer la population quant au potentiel des ressources naturelles de la forêt, développera des circuits touristiques durables destinés à une clientèle provinciale, nationale et internationale. (100 000 $)

La Corporation des loisirs de Chapais a mis sur pied un atelier de médiation culturelle créatif et inclusif en vue de tisser des liens entre l'art, l'histoire locale et le développement durable. (1 792 $)

a mis sur pied un atelier de médiation culturelle créatif et inclusif en vue de tisser des liens entre l'art, l'histoire locale et le développement durable. (1 792 $) La localité de Radisson aménagera une salle de visioconférence adaptée pour répondre aux besoins des citoyens et des organismes. Cette salle permettra à la population de bénéficier de services sociaux et de santé à distance. (91 700 $)

aménagera une salle de visioconférence adaptée pour répondre aux besoins des citoyens et des organismes. Cette salle permettra à la population de bénéficier de services sociaux et de santé à distance. (91 700 $) La Maison de la Famille Le Petit Train Inc., située à Chapais , aménagera son garage en cuisine semi-industrielle afin de transformer les invendus des supermarchés pour les redistribuer aux personnes dans le besoin. (100 000 $)

, aménagera son garage en cuisine semi-industrielle afin de transformer les invendus des supermarchés pour les redistribuer aux personnes dans le besoin. (100 000 $) FaunENord collectera des données sur les cycles de reproduction des reptiles et des amphibiens afin d'adapter les protocoles standardisés d'inventaires aux réalités nord-québécoises. (98 584 $)

La Nation crie de Waswanipi effectuera un suivi de la présence de la martre d'Amérique dans les habitats de qualité en tenant compte de l'incidence des feux de forêt et des changements climatiques dans l'analyse des données. (100 000 $)

effectuera un suivi de la présence de la martre d'Amérique dans les habitats de qualité en tenant compte de l'incidence des feux de forêt et des changements climatiques dans l'analyse des données. (100 000 $) Afin de s'approprier les initiatives de recherche en Eeyou Istchee, le Gouvernement de la Nation Crie s'investira dans le développement d'un institut de recherche. (100 000 $)

Voici la liste des initiatives sélectionnées issues du Nunavik et le montant octroyé :

Solutions de santé communautaire TLS Nunavik mettra sur pied une boutique en ligne trilingue pour favoriser la vente de matériel issu de l'artisanat inuit, afin de supporter la santé sociale des communautés. (90 000 $)

Le Centre régional de rétablissement Isuarsivik réalisera des plans et des devis pour la construction d'un atelier culturel inuit attenant à l'édifice principal. (100 000 $)

Le Centre régional de rétablissement Isuarsivik réalisera un projet prévoyant l'achat d'équipement sportif et de plein air pour la mise sur pied d'un programme thérapeutique familial, qui combine l'activité et la guérison. (89 901 $)

Hébergement communautaire Ungava adaptera les plans et devis nécessaires à la construction d'un nouvel hébergement mixte adapté à sa clientèle en santé mentale, à Kuujjuaq . (100 000 $)

. (100 000 $) Sirivik acquerra du mobilier et de l'équipement pour la cuisine communautaire professionnelle, la serre quatre saisons, le conteneur hydroponique ainsi que les espaces de bureaux et de réunion de son nouveau Centre de référence en souveraineté alimentaire à Inukjuak . (100 000 $)

. (100 000 $) La Société Makivvik réalisera des analyses de l'eau et de la faune du bassin hydrographique de la rivière George. (100 000 $)

Production Innu Assi documentera le savoir-faire et le savoir-être des aînés du village Inuit de Quaqtaq en recueillant des témoignages afin de préserver ce patrimoine immatériel pour les générations futures. (100 000 $)

Source : Gabrielle Côté, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Tél. : 438 368-1307; Information : Eric Duchesneau, Conseiller en communication et en affaires autochtones, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455