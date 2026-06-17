Fonds d'initiatives nordiques - Plus de 230 000 $ pour trois projets du Saguenay-Lac‑Saint‑Jean

ROBERVAL, QC, le 17 juin 2026 /CNW/ - L'adjointe gouvernementale pour la région du Saguenay-Lac‑Saint‑Jean et députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, est heureuse d'annoncer des investissements de 230 042 $ pour trois projets porteurs dans la région du Saguenay-Lac‑Saint‑Jean.

Des investissements importants pour le Saguenay-Lac‑Saint‑Jean

Les projets sélectionnés dans la région touchent une grande diversité de secteurs, notamment en matière de mise en valeur du territoire et d'amélioration des infrastructures de loisirs et touristiques. Le soutien financier est accordé dans le cadre du Fonds d'initiatives nordiques (FIN), et les projets qui en bénéficieront répondent à des besoins prioritaires déterminés par les communautés du Saguenay-Lac‑Saint‑Jean. Ces projets permettront de générer des investissements de plus de 693 000 $ et contribueront à renforcer l'offre récréotouristique et sportive au nord du 49e parallèle.

Un véritable levier économique pour le Nord québécois

Depuis décembre 2020, au Québec, le Fonds d'initiatives nordiques a propulsé 308 projets de partenaires locaux et régionaux, générant ainsi des investissements de plus de 100 millions de dollars au nord du 49e parallèle, dont 21 projets au Saguenay-Lac‑Saint‑Jean. Cette nouvelle contribution renforce l'engagement du gouvernement du Québec en faveur du développement durable et de la prospérité nordique.

Citations :

« Le développement du Nord passe par des initiatives ambitieuses et ancrées dans les communautés. En appuyant ces projets, notre gouvernement agit concrètement grâce à la Société du Plan Nord, qui est un véritable levier économique et stratégique pour transformer cette ambition en résultats tangibles. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Ces investissements témoignent de notre volonté d'être présents pour les communautés du Saguenay-Lac‑Saint‑Jean, en soutenant des projets porteurs qui rendent la région encore plus vivante, accueillante et agréable pour tous. »

Nancy Guillemette, adjointe gouvernementale régionale de la région du Saguenay-Lac‑Saint‑Jean et députée de Roberval

Faits saillants :

Voici la liste des initiatives :

Le Parc régional des Grandes‑Rivières du lac Saint‑Jean obtient un soutien de 72 000 $ pour la réalisation du projet de Route bleue de la rivière Mistassini, dont le coût total est évalué à 80 000 $. Ce projet vise à structurer et à sécuriser un parcours de canot‑camping d'envergure, favorisant la pratique d'activités nautiques et la découverte du territoire. La rivière Mistassini, reconnue pour son potentiel récréotouristique, constitue un axe majeur du développement du plein air régional.

La Municipalité de Girardville reçoit une aide financière de 100 000 $ pour aménager un terrain de baseball et une zone d'animation récréosportive, un projet totalisant 525 275 $. Cette initiative contribuera à bonifier les infrastructures sportives locales et à offrir un milieu de vie dynamique et attractif pour les résidents et les visiteurs.

La ZEC Rivière‑aux‑Rats bénéficie d'une subvention de 58 042 $ pour son projet de développement écotouristique et éducatif de son camping. Cette initiative vise à bonifier l'offre de séjour en nature et à proposer une expérience éducative liée à la mise en valeur du territoire.

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SOURCE Société du Plan Nord

Source : Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Cell. : 367 977-7465, [email protected]; Information : Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455