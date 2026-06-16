Fonds d'initiatives nordiques - Plus de 2,8 M$ pour vingt projets du Nord‑du‑Québec

CHIBOUGAMAU, QC, le 16 juin 2026 /CNW/ - L'adjoint gouvernemental pour la région du Nord‑du‑Québec et député d'Ungava, M. Denis Lamothe, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, est heureux d'annoncer des investissements de plus de 2,8 millions de dollars pour vingt projets porteurs dans la région du Nord‑du‑Québec.

Des investissements importants pour le Nord‑du‑Québec

Les projets sélectionnés dans la région touchent divers secteurs, notamment le développement d'infrastructures touristiques, le soutien aux jeunes et aux familles, ainsi que le développement économique et l'acquisition de connaissances sur le territoire nordique. Le soutien financier est accordé dans le cadre du Fonds d'initiatives nordiques (FIN), et les projets qui en bénéficieront répondent à des besoins prioritaires déterminés par les communautés du Nord‑du‑Québec. Il s'agit d'investissements globaux de 13,2 millions de dollars pour le développement du territoire.

Un véritable levier économique pour le Nord québécois

Depuis décembre 2020, le Fonds d'initiatives nordiques a propulsé 308 projets des partenaires locaux et régionaux, générant ainsi des investissements de plus de 100 millions de dollars au nord du 49e parallèle, dont 102 dans le Nord‑du‑Québec. Cette nouvelle contribution renforce l'engagement du gouvernement du Québec en faveur du développement durable et de la prospérité nordique.

Citation :

« Le développement du Nord passe par des initiatives ambitieuses et ancrées dans les communautés. En appuyant ces projets, notre gouvernement agit concrètement grâce à la Société du Plan Nord, qui est un véritable levier économique et stratégique pour transformer cette ambition en résultats tangibles. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« La diversité des projets déposés témoigne du dynamisme des acteurs du Nord‑du‑Québec. Les initiatives retenues contribueront à renforcer les milieux de vie et à soutenir le développement économique et social de la région. »

Denis Lamothe, adjoint gouvernemental pour la région du Nord‑du‑Québec et député d'Ungava

Faits saillants :

Voici la liste des initiatives :

Tukisivallirutitsanut Parnaitiit mettra en place un centre d'archives audiovisuelles à Puvirnituq et à Rouyn-Noranda afin de préserver et de diffuser la mémoire vivante et les savoirs inuit du Nunavik. (100 000 $)

La Ville de Chapais produira les plans et les devis du nouveau Centre sportif et communautaire de Chapais, qui regroupera un aréna, une salle communautaire, une piscine et un centre de curling. (100 000 $)

La Société Makivvik réalisera les plans de conception et mettra en place une exposition culturelle inuit dans ses futurs bureaux à Kuujjuaq et à Inukjuak. (100 000 $)

Le Centre régional de rétablissement Isuarsivik construira le centre Katsipitaaq à Kuujjuaq pour accueillir des activités culturelles, traditionnelles et thérapeutiques destinées à ses résidents et à la population locale. (500 000 $)

Le Club Quad Eeyou Istchee Baie-James mettra en place un modèle de partage des ressources à Chapais, à Chibougamau, à Lebel-sur-Quévillon, à Waswanipi et à Oujé-Bougoumou afin d'assurer une plus grande présence sécuritaire dans les sentiers. (27 000 $)

Le site récréotouristique de Villebois, le Mont fenouillet à cheval, installera un système de panneaux solaires afin d'assurer une transition écologique pour son camping ainsi que la pérennité de ses activités. (18 863 $)

Énergie Biomasse Nord implantera un centre régional d'expertise en énergie biomasse à Matagami afin de coconstruire des solutions énergétiques résilientes et adaptées aux réalités locales. (100 000 $)

Le Laboratoire du patrimoine mettra au point un système de reconnaissance vocale automatique en inuktitut qui permettra de transcrire et de traduire automatiquement des enregistrements tout en respectant les dialectes des baies d'Ungava et d'Hudson. (100 000 $)

L'Association crie d'artisanat autochtone réalisera une planification stratégique pour préparer les communautés cries à l'implantation d'infrastructures et de services dédiés à l'art cri. (100 000 $)

BoréA DécouVERTE aménagera à Chapais des infrastructures touristiques intérieures et extérieures inspirées du concept d'économusée afin de mettre en valeur les savoir-faire régionaux. (100 000 $)

Le Centre Wiichihiiwewin de Waskaganish installera deux yourtes pour offrir des services en santé mentale, en dépendance, en famille et en bien-être. (263 000 $)

L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) cartographiera les habitats sous-marins et évaluera les principales espèces commerciales de la baie d'Ungava, notamment les pétoncles et les concombres de mer, en intégrant les savoirs inuit. (100 000 $)

Nurrait | Jeunes Karibus fera construire deux cabines à Ivujivik et à Quaqtaq par des jeunes afin de développer leurs compétences en charpenterie-menuiserie et leurs aptitudes professionnelles. Ces cabines, accessibles à toute la communauté, favoriseront l'accès au territoire. (470 000 $)

La Ville de Chibougamau aménagera une tour d'observation d'oiseaux de 20 pieds et un sentier pédestre sécuritaire sur le site de la station d'épuration du quartier industriel. (100 000 $)

FaunENord caractérisera un terrain dans la ligne d'arrêt mécanisée de Lebel-sur-Quévillon et produira un plan d'aménagement pour y créer un parc floral agro-touristique, y compris des fleurs mellifères pour les abeilles des ruchers locaux. (97 305 $)

La Société Makivik installera, par l'entremise de sa filiale Délice Boréal, des conteneurs pré-électrifiés et de l'équipement de séchage destinés à la récolte de plantes et de baies au bénéfice de quatre communautés du Nunavik : Kuujjuarapik, Kangiqsualujjuaq, Umiujaq et Inukjuak. (100 000 $)

L'Université du Québec à Montréal (UQAM) mettra au point un module pédagogique hybride sur l'éthique territoriale intégré aux programmes de formation du Centre de formation professionnelle de la Baie-James. (100 000 $)

Le Festival du Doré-James implantera un parc aquatique saisonnier sur le lac Opémiska pouvant accueillir jusqu'à 75 personnes simultanément. (90 667 $)

La Société Makivvik mettra en œuvre des technologies de surveillance automatisées pour assurer une collecte de données continue et fiable à la passe de poissons de Kuujjuarusiq, tout en réduisant les besoins en personnel sur place. (92 000 $)

La Fondation du Cégep de Saint-Félicien rénovera un immeuble situé à Chibougamau pour offrir des logements abordables à ses étudiants. (180 000 $)

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SOURCE Société du Plan Nord

Source : Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Cell. : 367 977-7465, [email protected]; Information : Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455