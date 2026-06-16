/C O R R E C T I O N -- Société du Plan Nord/

Dans le communiqué Fonds d'initiatives nordiques - 2,5 M$ pour 26 projets de la Côte‑Nord, diffusé le 16 juin 2026 par la Société du Plan Nord sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Fonds d'initiatives nordiques - 2,5 M$ pour 26 projets de la Côte‑Nord

SEPT‑ÎLES, QC, le 16 juin 2026 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et l'adjoint gouvernemental pour la région de la Côte‑Nord et député de René‑Lévesque, M. Yves Montigny, sont heureux d'annoncer des investissements de 2,5 millions de dollars pour 26 projets porteurs dans la région de la Côte‑Nord.

Des investissements importants pour la Côte‑Nord

Les projets sélectionnés dans la région touchent une grande diversité de secteurs, notamment la sécurité publique, les services aux familles et aux jeunes, les infrastructures communautaires et touristiques, la protection de l'environnement, la mise en valeur du territoire ainsi que le développement économique. Le soutien financier est accordé dans le cadre du Fonds d'initiatives nordiques (FIN), et les projets qui en bénéficieront répondent à des besoins prioritaires déterminés par les communautés de la Côte-Nord.

Un véritable levier économique pour le Nord québécois

Depuis décembre 2020, le Fonds d'initiatives nordiques a propulsé 308 projets de partenaires locaux et régionaux, générant ainsi des investissements de plus de 100 millions de dollars au nord du 49e parallèle, dont 174 projets dans la région de la Côte‑Nord. Cette nouvelle contribution renforce l'engagement du gouvernement du Québec en faveur du développement durable et de la prospérité nordique.

Citations :

« Le développement du Nord et de notre région passe par des initiatives ambitieuses et ancrées dans les communautés. En appuyant ces projets, notre gouvernement agit concrètement grâce à la Société du Plan Nord, qui est un véritable levier économique et stratégique pour transformer cette ambition en résultats tangibles. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Les projets annoncés aujourd'hui démontrent toute la capacité d'initiative et d'innovation des acteurs de la Côte‑Nord. Dans la région, ces investissements viennent appuyer des idées concrètes qui améliorent le quotidien des gens et renforcent nos milieux de vie. C'est en misant sur cette mobilisation locale que nous continuons de bâtir une région dynamique, attractive et tournée vers l'avenir. »

Yves Montigny, adjoint gouvernemental pour la région de la Côte‑Nord et député de René‑Lévesque

Faits saillants :

Voici la liste des initiatives :

La Municipalité de Chute-aux-Outardes construira un parc de jeux d'eau accessible à l'ensemble des citoyens. (100 000 $)

Le Parc nature de Pointe-aux-Outardes bonifiera son offre récréotouristique en élaborant de nouvelles activités et de nouveaux services pour le printemps, l'automne et l'hiver. (64 409 $)

La Municipalité de Natashquan réalisera une étude de faisabilité pour évaluer la mise en place d'un service d'incendie mutualisé desservant les de Natashquan et d'Aguanish. (7 073 $)

La Municipalité de Natashquan mettra en valeur le site patrimonial des Galets, datant de plus de 150 ans, grâce à un projet d'éclairage artistique. (50 983 $)

La Municipalité de Franquelin aménagera un parc municipal offrant un accès structuré et sécuritaire à la plage afin de bonifier son offre touristique et de mettre en valeur son littoral. (100 000 $)

Radio Blanc-Sablon Inc. modernisera ses équipements afin d'offrir un service radiophonique fiable et de qualité à l'ensemble des collectivités de la Basse-Côte-Nord. (29 897 $)

L'Association de Chasse et de Pêche Sept-Ilienne Inc. créera un parcours de canot-camping balisé d'environ 24 km ainsi qu'un sentier de randonnée de 4 km avec interprétation environnementale. (65 000 $)

L'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) réalisera des aménagements durables pour améliorer la santé et la productivité des petits fruits, assurera un suivi climatique et renforcera les capacités locales sur le Nitassinan d'Ekuanitshit, Nutashkuan, Unamen Shipu et Pakua Shipi. (100 000 $)

Le Conseil des Innus de Pessamit mettra en place la phase pilote de la relance touristique du site de Papinachois, y compris l'aménagement préliminaire du territoire, des emplacements de camping et des visites guidées par un guide innu. (100 000 $)

La Société historique Mécatina convertira le presbytère de l'île Providence en auberge afin de contribuer à la rétention touristique à Tête-à-la-Baleine. (100 000 $)

Le Centre Émersion embauchera un chargé de projet en régionalisation afin de favoriser l'établissement durable de personnes immigrantes dans la MRC de Manicouagan, que ce soit pour y travailler, y étudier ou y démarrer une entreprise. (93 765 $)

L'Organisme de bassins versants Duplessis brossera un portrait environnemental des installations septiques des résidences isolées situées à proximité de milieux aquatiques d'intérêt, en mettant l'accent sur les habitats vulnérables du poisson. (100 000 $)

Le Cégep de Sept-Îles mettra en place un répertoire numérique du patrimoine écrit de la Côte-Nord accessible à tous, développé en collaboration avec le Groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière (GRÉNOC). (84 000 $)

Les Habitations Manicouagan réalisera les études d'avant-projet pour la construction de 12 logements abordables destinés aux personnes âgées autonomes à Chute-aux-Outardes. (100 000 $)

Le Conseil des Innus de Pessamit aménagera l'intérieur d'une unité mobile d'enseignement pour offrir des formations professionnelles polyvalentes dans le domaine de la construction directement dans les communautés innues de la Côte-Nord. (500 000 $)

Le Centre régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) de la Côte-Nord aménagera une bibliothèque festive et mobile pour parcourir le territoire et démocratiser l'accès à la lecture auprès des familles. (71 672 $)

Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe réalisera une étude d'avant-projet pour caractériser les foyers d'éclosion de plantes exotiques envahissantes dans le golfe du Saint-Laurent et établir un plan d'intervention sur six ans. (64 000 $)

La Maison des jeunes La Relève favorisera la persévérance scolaire et le développement personnel des adolescents par un processus de création collective en arts médiatiques menant à la réalisation de courts métrages. (70 000 $)

La coopérative Les Norkôtières élaborera un plan stratégique pour une nouvelle offre éducative et de services aux entreprises destinés aux femmes en milieu communautaire et professionnel. (100 000 $)

Le Port de Havre-Saint-Pierre réalisera une étude d'impacts économiques afin de soutenir et de prioriser les investissements liés à l'agrandissement et à la modernisation de ses infrastructures portuaires. (66 492 $)

L'organisme communautaire L'Espoir de Shelna construira un espace d'entreposage et aménagera son terrain afin de redonner à sa clientèle accès à des activités extérieures sûres. (100 000 $)

La Nation Naskapi de Kawawachikamach élaborera la phase de design conceptuel d'une maison des aînés. (100 000 $)

L'Agence Mamu Innu Kakussesht (AMIK) relancera et élargira un programme de camp éducatif et culturel destiné aux jeunes des communautés innues membres de l'AMIK sur le territoire nordique de la Côte-Nord. (100 000 $)

L'Agence Mamu Innu Kakussesht (AMIK) organisera un colloque sur la pêche durable à Uashat Mak Mani-Utenam afin de partager des connaissances et promouvoir les initiatives des communautés innues dans le secteur des ressources marines. (100 000 $)

Le Conseil des Innus de Matimekush-Lac John structurera des services coordonnés en sports et loisirs et mettra en valeur son centre d'entraînement communautaire. (100 000 $)

Le Cégep de Sept-Îles élaborera une approche innovante d'inspection des quais portuaires nordiques combinant drone sous-marin, photogrammétrie, imagerie sonar et intelligence artificielle. (100 000 $)

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Correction: Une version antérieure de ce communiqué ne mentionnait pas l'adjoint gouvernemental pour la région de la Côte‑Nord et député de René‑Lévesque, M. Yves Montigny dans le premier paragraphe.

SOURCE Société du Plan Nord

Source : Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Cell. : 367 977-7465, [email protected]; Information : Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455