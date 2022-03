Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Le gouvernement du Québec soutient le Centre Viomax et son projet pour les milieux de vie dans l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer que le projet du Centre Viomax, Ensemble pour le mieux-être des personnes handicapées, reçoit un soutien de 240 000 $ du gouvernement du Québec.

La ministre a visité les installations aujourd'hui et a profité de l'occasion pour rencontrer la direction de l'organisme derrière ce projet. Celui-ci vise à maintenir, à améliorer et à promouvoir le bien-être ainsi que l'autonomie des personnes vivant avec des capacités physiques ou intellectuelles réduites.

Cette initiative a été retenue dans le cadre de l'appel à projets Des milieux de vie solidaires, inclusifs et sécuritaires dans l'Est de Montréal, du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), lancé en juin 2021 par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ayant comme objectif de répondre à des enjeux sociaux présents sur le territoire, les initiatives soutenues sont complémentaires à ce qui est déjà mis en œuvre dans la foulée de la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal.

En favorisant l'inclusion sociale et l'intégration des populations marginalisées, le projet Ensemble pour le mieux-être des personnes handicapées s'additionne aux efforts du gouvernement du Québec et du milieu communautaire pour améliorer les milieux de vie dans l'Est de Montréal.

Citations :

« Comme métropole, Montréal doit être inclusive. C'est dans cet objectif que nous avons lancé cet appel à projets. L'initiative du Centre Viomax aura certainement des retombées positives pour le bien-être de plusieurs personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. C'est un projet inspirant afin de ne laisser personne derrière et, ainsi, de contribuer à faire de notre ville un milieu de vie pour tous. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Grâce à un partenariat développé au cours de la dernière année avec l'organisme Adaptavie de Québec, le Centre Viomax est heureux de compter sur l'expérience et les connaissances acquises depuis plus de 40 ans par cet organisme reconnu au plan national pour développer et déployer dans l'Est de Montréal le projet de continuum de réadaptation et de participation sociale développé avec succès dans la région de la Capitale-Nationale. »

Claude Lefrançois, président du conseil d'administration de la corporation Le Centre Viomax Inc.

Faits saillants :

L'aide financière est octroyée dans la foulée de l'appel à projets Des milieux de vie solidaires, inclusifs et sécuritaires dans l'Est de Montréal, lancé en juin dernier par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet appel visait à soutenir des initiatives porteuses pour l'Est de Montréal.

lancé en juin dernier par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet appel visait à soutenir des initiatives porteuses pour l'Est de Montréal. Quatre autres projets ont été retenus dans le cadre de cet appel à projets. Il s'agit d'un investissement total de près de 1,5 million de dollars provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM).

Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets, représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

