Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Le gouvernement du Québec soutient la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve et son projet pour les milieux de vie dans l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer que le projet de la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, Une ferme agricole, en ville pour tous!, reçoit un soutien de 150 000 $ du gouvernement du Québec.

La ministre a visité les installations cet après-midi et a profité de l'occasion pour rencontrer la direction de l'organisme derrière ce projet. Celui-ci vise à favoriser une saine alimentation, entre autres pour des clientèles plus vulnérables de l'Est de Montréal.

Cette initiative a été retenue dans le cadre de l'appel à projets Des milieux de vie solidaires, inclusifs et sécuritaires dans l'Est de Montréal du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), lancé en juin 2021 par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ayant comme objectif de répondre à des enjeux sociaux présents sur le territoire, les initiatives soutenues sont complémentaires à ce qui est déjà mis en œuvre dans la foulée de la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal.

En favorisant l'inclusion sociale, l'intégration des populations marginalisées et la sécurité alimentaire, le projet Une ferme agricole, en ville pour tous! s'additionne aux efforts du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal et du milieu communautaire pour améliorer les milieux de vie dans l'Est de Montréal.

Citation :

« L'engagement, la solidarité et le dévouement dont fait preuve l'équipe de la Cuisine collective sont inspirants et c'était un réel plaisir de prendre le temps aujourd'hui de visiter leurs installations. Je suis très fière que notre gouvernement du Québec soutienne un projet local qui non seulement favorise la sécurité alimentaire, mais offre également un cadre d'insertion professionnelle à plusieurs personnes. C'est un bon exemple de projets que l'on veut soutenir pour améliorer les milieux de vie dans l'Est. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ce financement nous permet pleinement de nous mettre en marche dans l'implantation et la croissance de notre ferme agricole en ville qui veut contribuer au droit à une saine alimentation pour tous. La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve a le privilège de faire partie des entreprises d'insertion et d'économie sociale pouvant jouer un rôle d'impact collectif, constructif et inclusif qui contribue à la relance durable de l'Est de Montréal. Merci à madame la ministre Rouleau et ses équipes de croire en nos actions. Cette reconnaissance conforte que nous allons dans la bonne direction. »

Benoist De Peyrelongue, directeur général de La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve

Faits saillants :

L'aide financière est octroyée dans la foulée de l'appel à projets Des milieux de vie solidaires, inclusifs et sécuritaires dans l'Est de Montréal, lancé en juin dernier par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet appel visait à soutenir des initiatives porteuses pour l'Est de Montréal.

Quatre autres projets ont été retenus dans le cadre de cet appel à projets. Il s'agit d'un investissement total de près de 1,5 million de dollars provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM).

Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

