Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Le gouvernement du Québec soutient Concertation Saint-Léonard et son projet pour les milieux de vie dans l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer que le projet de Concertation Saint-Léonard, Un voisinage convivial et sécuritaire pour tou.te.s à Saint-Léonard, reçoit un soutien de 211 000 $ du gouvernement du Québec.

La ministre a visité les installations cet après-midi et a profité de l'occasion pour rencontrer la direction de l'organisme derrière ce projet. Celui-ci vise à renforcer la sécurité urbaine et à établir un dialogue avec les citoyennes et les citoyens du quartier.

Cette initiative a été retenue dans le cadre de l'appel à projets Des milieux de vie solidaires, inclusifs et sécuritaires dans l'Est de Montréal, du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), lancé en juin 2021 par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ayant comme objectif de répondre à des enjeux sociaux présents sur le territoire, les initiatives soutenues sont complémentaires à ce qui est déjà mis en œuvre dans la foulée de la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal.

En favorisant l'inclusion et la cohésion sociale, le projet Un voisinage convivial et sécuritaire pour tou.te.s à Saint-Léonard s'additionne aux efforts du gouvernement du Québec et du milieu communautaire pour améliorer les milieux de vie et le sentiment de sécurité dans l'Est de Montréal.

Citations :

« Les organismes communautaires ont un rôle de premier plan à jouer pour offrir des milieux de vie sécuritaires aux citoyens de l'Est de la métropole. L'initiative de Concertation Saint-Léonard offrira un espace de dialogue essentiel afin de mieux planifier et coordonner des activités. Cela permettra d'être plus à l'écoute de la population du quartier et d'agir ainsi de manière plus ciblée. Je suis très fière d'appuyer ce projet qui s'inscrit dans notre objectif commun de garder nos quartiers en sécurité. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Concertation Saint-Léonard est heureuse que son projet ait retenu l'attention du gouvernement. La sécurité urbaine est un enjeu complexe qui nécessite une approche novatrice, adaptée et inclusive. Nous pensons que cet espace de concertation rassemblant divers acteur.trice.s communautaires et institutionnel.le.s ainsi que des citoyen.ne.s aura un impact considérable sur l'amélioration de la qualité de vie de la population locale. »

Sabrina Fauteux-A., directrice générale de Concertation Saint-Léonard

Faits saillants :

L'aide financière est octroyée dans la foulée de l'appel à projets Des milieux de vie solidaires, inclusifs et sécuritaires dans l'Est de Montréal, lancé en juin dernier par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet appel visait à soutenir des initiatives porteuses pour l'Est de Montréal.

lancé en juin dernier par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet appel visait à soutenir des initiatives porteuses pour l'Est de Montréal. Quatre autres projets ont été retenus dans le cadre de cet appel à projets. Il s'agit d'un investissement total de près de 1,5 million de dollars provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM).

Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets, représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

Liens connexes :

Inscrivez-vous à l'infolettre du FIRM.

Visitez Québec.ca pour en savoir plus sur la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal.

Suivez-nous dans les médias sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsablede la Métropole et de la région de Montréal, 418 802-6833; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746