Patrimoine canadien appuie le rayonnement du 9e art canadien dans le cadre d'un festival international de bande dessinée en France

OTTAWA, ON, le 3 août 2023 /CNW/ - L'industrie canadienne du livre fait briller la culture et le talent canadiens partout dans le monde et stimule l'économie créative du pays. Le gouvernement du Canada appuie le rayonnement de l'édition canadienne en l'aidant à se démarquer sur le marché mondial.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, est fière d'annoncer un appui à la participation du Canada au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême de 2024. Ce festival français est l'un des plus grands rendez-vous mondiaux consacrés au 9e art. La prochaine mouture, qui aura lieu du 24 au 28 janvier 2024, offrira une vitrine prestigieuse à la bande dessinée canadienne.

La présence canadienne sera le fruit d'un partenariat avec Affaires mondiales Canada, chef de file du gouvernement pour la participation du pays à cette rencontre d'envergure. Patrimoine canadien appuiera cette présence au moyen d'activités commerciales, lesquelles seront menées en collaboration avec Livres Canada Books. Ces activités permettront aux éditeurs et aux professionnels de la bande dessinée canadiens de tirer le meilleur parti de leur participation à ce grand festival international. En plus de contribuer à illustrer le talent littéraire, les arts, la culture et les récits canadiens, elles favoriseront la vente de droits d'édition et de distribution associés à une vaste gamme d'ouvrages canadiens.

Cet appui offrira des occasions concrètes de mettre en valeur l'expertise canadienne ainsi que de développer des liens d'affaires durables et des possibilités commerciales pour le Canada sur les marchés européen et international.

Citations

« L'immense talent des auteurs, illustrateurs et éditeurs canadiens transcende les frontières et touche le cœur des gens. Ce festival est une occasion unique de faire valoir l'expertise canadienne. Nous sommes fiers de faire rayonner la culture et le savoir-faire du Canada sur la scène internationale. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Je remercie le Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême d'avoir choisi de faire un focus spécial sur le 9e art canadien pour son édition de 2024, et me réjouis de travailler avec le Festival, la ville d'Angoulême et la Région Nouvelle-Aquitaine à la réalisation de ce grand projet. Il s'agit là d'une excellente opportunité de faire rayonner, à l'un des plus grands événements mondiaux consacrés à la BD, la créativité et la diversité des bédéistes et des maisons d'édition du Canada, d'est en ouest, à la fois francophones, anglophones et autochtones. C'est aussi un nouvel exemple de la richesse des relations culturelles et économiques entre le Canada et la France. »

- L'honorable Stéphane Dion, ambassadeur du Canada en France et à Monaco et envoyé spécial auprès de l'UE et de l'Europe

Les faits en bref

Le Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême réunit chaque année plus de 200 000 auteurs, éditeurs, professionnels et passionnés de bande dessinée du monde entier. Il offre une plateforme unique de rencontres, d'exposition et d'échanges aux professionnels de l'industrie et aux amateurs de bande dessinée. Il comprend notamment un marché de droits internationaux et une composante de développement professionnel.

Livres Canada Books est un organisme sans but lucratif qui a pour mandat d'appuyer les éditeurs canadiens dans leurs activités de ventes à l'exportation, d'établir des partenariats internationaux et d'améliorer leur rendement global au moyen d'une gamme de services, dont l'aide financière, la promotion, la recherche, la formation et une présence collective aux principales foires internationales du livre.

La France occupe une place importante dans la Stratégie d'exportation créative du Canada en tant que marché prioritaire. L'Ambassade du Canada en France est investie d'un rôle particulier en facilitant les relations commerciales entre les entreprises créatives canadiennes et un marché lucratif.

