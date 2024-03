La technologie novatrice de FLO simplifie l'expérience de recharge pour les propriétaires de VE GM qui utilisent leur application myBrand (myChevrolet/myCadillac/ myGMC).

QUÉBEC, le 19 mars 2024 /CNW/ - FLO, un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, et General Motors simplifient l'expérience de recharge rapide pour les propriétaires de VE de GM au Canada grâce à l'activation de la fonction Branchez et rechargez disponibles sur les bornes de recharge rapide de FLO à travers le pays. Tous les propriétaires de VE GM ont accès à la fonction Branchez et rechargez de GM, qui est activée par le logiciel autocharge de FLO. Cette fonction permet aux propriétaires de VE GM de démarrer une session de recharge rapide simplement en branchant leur véhicule à l'une des bornes de recharge rapide de FLO à travers le Canada. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir une application mobile ou d'utiliser une carte de recharge.

FLO offre maintenant Branchez et rechargez de GM sur les bornes de recharge rapide de FLO à travers le Canada (Groupe CNW/FLO)

Une fois qu'un véhicule électrique de GM est branché sur une borne de recharge rapide de FLO, la technologie de FLO confirme automatiquement l'identification, autorise la session de recharge et active la facturation sans aucune action supplémentaire de la part de l'électromobiliste.

« La technologie logicielle innovante de FLO qui prend en charge le système Branchez et rechargez de GM n'est qu'une étape de plus dans la mission de FLO visant à offrir la meilleure expérience de recharge aux conducteurs et conductrices de VE en Amérique du Nord », a déclaré Nathan Yang, Vice-président et chef des produits de FLO. « L'intégration verticale de FLO et son expertise en matière de mise à jour à distance des logiciels pour ajouter de nouvelles fonctionnalités aux bornes de recharge de notre réseau nous permettent d'offrir une expérience de recharge qui améliore une fois de plus l'expérience de recharge rapide. »

Pour utiliser la fonction Branchez et rechargez de GM sur une borne de recharge rapide FLO, les propriétaires de VE GM doivent relier leur compte FLO à leur application myBrand (myChevrolet/myCadillac/myGMC) et activer la fonction Branchez et rechargez.

« Branchez et rechargez de GM, activée par FLO, crée une expérience de recharge simplifiée, transparente et uniforme pour les propriétaires de VE GM, » a déclaré Mathew Palmer, directeur, écosystèmes VE, GM Canada. « FLO continue d'être un chef de file dans le domaine de la recharge des VE, et nos collaborations contribuent à favoriser l'adoption des VE par les consommateurs et consommatrices en améliorant l'expérience et en élargissant l'infrastructure de recharge. »

*La fonction Branchez et rechargez de GM, activée par le logiciel autocharge de FLO, ne fonctionne qu'avec les véhicules électriques GM et le connecteur CCS (Combined Charging System).

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligente. L'entreprise contribue à vaincre les changements climatiques et à accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains à la campagne. Chaque mois, elle permet plus de 1,5 million d'instances de recharge grâce à plus de 100 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO exerce ses activités dans toute l'Amérique du Nord et ses bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Michigan et au Québec. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

