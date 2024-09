73 bornes de recharge rapide et en bordure de rue de FLO seront déployées dans le nord-est de l'Ohio.

CLEVELAND, Ohio, le 19 sept. 2024 /CNW/ - FLO, un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, étend son réseau de recharge avec l'installation d'une première série de 73 bornes de recharge en bordure de rue et bornes de recharge rapide rapides dans la grande région de Cleveland. Ce déploiement marque le début d'un projet d'envergure dans la région du nord-est de l'Ohio, après que les partenaires de FLO, Alternalite EV et SAF Inc., ont remporté l'appel d'offres en tant que fournisseur exclusif de bornes de recharge pour la phase 1 du programme de bornes de recharge pour véhicules électriques de l'agence de coordination de la région du nord-est de l'Ohio (NOACA). La phase 1 du programme comprend le déploiement de 54 bornes de recharge CoRe+ de niveau 2 et de 19 bornes de recharge rapide SmartDC de niveau 3 dans toute la région.

« Avec la popularité grandissante des véhicules électriques, FLO est engagée à faire en sorte que l'infrastructure des VE aux États-Unis suive le rythme de la demande », a déclaré Louis Tremblay, Président et chef de la direction de FLO. « Cette initiative dans le nord-est de l'Ohio représente une étape importante vers un avenir où la recharge des VE est pratique et fiable, soutenant ainsi la transition vers un transport durable pour tous et toutes. »

Basée en Ohio, Alternalite EV est une entreprise spécialisée dans l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Fondée par Trudy et Jose Ramos, l'entreprise est certifiée comme appartenant à une femme ou à une minorité. Pour sa part, SAF est une entreprise générale de construction basée à Akron, dans l'Ohio, avec des bureaux en Virginie, au Tennessee et au Kentucky. Elle a été fondée par Ike Samson-Akpan. SAF fournit des services complets de conception et de construction pour des clients publics, institutionnels, à but non lucratif et commerciaux.

« C'est emballant de voir de plus en plus de véhicules électriques sur les routes », a déclaré Jose Ramos, Cofondateur d'Alternalite EV. « Avec l'augmentation du nombre de VE dans la région du Grand Cleveland, Alternalite EV reconnaît l'importance du transport durable. Notre engagement en matière de sécurité, de fiabilité et de satisfaction de la clientèle nous distingue. Alternalite EV est fière de s'associer à FLO, SAF et NOACA pour déployer des solutions de recharge pour véhicules électriques respectueuses de l'environnement. »

« Ce projet est conçu pour répondre au nombre croissant de propriétaires de VE dans l'Ohio, en fournissant des options de recharge à la fois pratiques et fiables pour accommoder différents véhicules et assurer une accessibilité étendue », a déclaré Ike Samson-Akpan, Président et fondateur de SAF.

NOACA, l'agence de planification des transports et de l'environnement responsable d'une région de cinq comtés entourant le Grand Cleveland, a obtenu près de 4 millions de dollars pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le cadre du programme Congestion Mitigation and Air Quality du ministère américain des transports (U.S. DOT). En outre, la NOACA a annoncé en janvier qu'elle avait reçu une subvention de 15 millions de dollars du ministère américain des transports pour la phase 2 du programme de bornes de recharge.

Les premières bornes de recharge FLO dans l'agglomération de Cleveland sont opérationnelles, l'installation des 73 bornes prévues sera complétée d'ici le 31 décembre 2024.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. L'entreprise contribue à vaincre les changements climatiques et à accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs et conductrices de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains à la campagne. Chaque mois, elle permet plus de 1,5 million de sessions de recharge grâce à plus de 115 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO exerce ses activités dans toute l'Amérique du Nord et possède des usines d'assemblage au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

SOURCE FLO

Andrea Knapp, [email protected]