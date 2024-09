BOSTON, le 25 sept. 2024 /CNW/ - FLO, un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, améliore l'accès à la recharge en bordure de rue à Boston avec un nouveau projet visant à déployer des bornes de recharge FLO Core+ MAX de niveau 2 à travers la ville. Cette première phase du projet comprendra l'installation de 120 bornes de recharge FLO réparties sur 30 sites à Boston, incluant de nombreuses communautés historiquement mal desservies et en priorisant les communautés de justice environnementale.

« Les bornes de recharge FLO à Boston seront situées près des parcs, des terrains de jeux, des bibliothèques et des petites entreprises. Elles feront véritablement partie des communautés et seront essentielles à mesure que l'adoption des VE augmentera dans la ville », a déclaré Louis Tremblay, Président et chef de la direction de FLO. « Tous les électromobilistes méritent d'avoir accès à une infrastructure fiable de recharge à la maison et à proximité de leur domicile. Nous devons accorder une attention particulière aux électromobilistes qui vivent dans des logements urbains et multifamiliaux, dont les options de recharge à domicile sont souvent limitées. Ce déploiement vise à s'assurer que la recharge en bordure de rue sera située là où elle nécessaire et permettra à un plus grand nombre de d'électromobilistes de réaliser des économies et de bénéficier d'une plus grande fiabilité. »

Le projet fait partie de l'initiative de la ville de Boston visant à ce que chaque habitant et habitante vive à moins de 5 minutes de marche d'une borne de recharge pour VE. Better Together Brain Trust (BT2), a été sélectionné par la ville de Boston pour installer et entretenir ces bornes de recharge appartenant à la ville. BT2 est une entreprise appartenant à une femme noire.

« Il est essentiel que personne ne soit laissé pour compte lors de la transition vers la consommation nette zéro », a déclaré Shonté Davidson, PDG de Better Together Brain Trust. « Ce projet a de nombreux objectifs, mais deux des plus importants sont d'assurer un accès équitable aux avantages de la recharge des VE et de comprendre les points de vue des communautés sur la recharge. Nous nous engageons à utiliser notre expérience et notre expertise locale pour que ces deux objectifs deviennent réalité et qu'ensemble, avec la ville et FLO, nous progressions vers un avenir plus propre et plus équitable pour toutes les personnes qui Boston. »

Le déploiement à Boston comprendra des bornes de recharge CoRe+ MAX, qui sont assemblées dans les installations de FLO à Auburn Hills, au Michigan. La borne de recharge CoRe+ MAX de FLO offre une puissance maximale de 19,2 kW, charge jusqu'à 2,7 fois plus vite qu'une borne de recharge de niveau 2 typique et offre la plus grande puissance disponible pour une borne de niveau 2.

« Donner la priorité aux bornes de recharge pour VE en bordure de rue fait partie intégrante de la planification urbaine, car le nombre d'électromobilistes continue d'augmenter », a déclaré Judith Gibson-Okunieff, responsable du programme des véhicules à zéro émission, au département des transports de Boston. « En fournissant un accès équitable à l'infrastructure de recharge dans toutes les zones de la ville, y compris les communautés historiquement mal desservies, Boston montre la voie d'une planification intelligente. »

Boston est la dernière ville en date à déployer à grande échelle des bornes de recharge FLO en bordure de rue pour les résidents et résidentes. Les villes de New York, de Los Angeles et de Cleveland ont toutes déployé des bornes de recharge FLO pour que les VE puissent être rechargés et sur la route.

Récipiendaire d'un prix, le déploiement de FLO à New York est très utilisé par les personnes habitant dans les cinq arrondissements et maintient un taux de disponibilité de plus de 99 %. À Los Angeles, plus de 480 bornes de recharge FLO ont été installées sur des poteaux d'éclairage dans le cadre d'un projet innovant de recharge en bordure de rue.

SOURCE FLO

Andrea Knapp, [email protected]