Ce prix récompense le « meilleur du meilleur » en matière de nouveau design mondial

VILLE DE QUÉBEC, le 14 janv. 2025 /CNW/ - FLO, un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, a reçu le prestigieux prix 2024 Good Design®. La nouvelle borne de recharge rapide FLO Ultra a été reconnue comme l'une des meilleures de l'année dans la catégorie Design de transport.

FLO Ultra (Groupe CNW/FLO)

« Des reconnaissances comme celle-ci mettent en lumière l'engagement de FLO à innover, à favoriser l'accessibilité et à offrir la meilleure expérience de recharge aux conducteurs et conductrices de VE », a déclaré Jeff Dion, Vice-président des produits de FLO. « La borne FLO Ultra se caractérise par une conception conviviale dans un ensemble modulaire permettant à la fois une expérience fluide et fiable pour les électromobilistes et un fonctionnement sans tracas pour les propriétaires de bornes ».

Le prix Good Design Award décerné par le Chicago Athenaeum : Museum of Architecture and Design est le tout premier et le plus ancien prix de design au monde. Il récompense les réalisations en matière de design dans toutes ses disciplines : produits, emballages, communication et design de service, architecture, architecture d'intérieur, interface utilisateur (UI), expérience utilisateur (UX) et concept professionnel.

« Parmi les milliers de designers et de fabricants qui ont participé cette année, les lauréats des prix GOOD DESIGN 2024 ont démontré qu'ils avaient créé d'excellents produits dignes d'être récompensés. Les produits ont séduit le jury non seulement par leur esthétique, mais aussi par leur fonctionnalité incomparable. Avec leurs créations, les lauréats établissent les normes les plus élevées dans leur secteur. Je tiens à les féliciter très sincèrement pour leur succès continu », a déclaré Christian Narkiewicz-Laine, Critique d'architecture et de design et responsable en chef de Good Design.

Sur une liste restreinte de plus de 4 500 candidatures, les produits ont été jugés selon neuf critères, dont le degré d'innovation, la fonctionnalité, la qualité formelle, l'ergonomie, la durabilité, la compatibilité écologique et le contenu symbolique et émotionnel. Le jury final a sélectionné des produits et des illustrations dignes du prix GOOD DESIGN, qui témoignent de la qualité exceptionnelle de la conception du produit et de l'engagement audacieux et inébranlable des concepteurs et des fabricants qui en sont à l'origine.

À propos de la borne de recharge FLO Ultra

La borne de recharge FLO Ultra offre des caractéristiques innovantes conçues pour améliorer l'expérience de recharge des électromobilistes et des propriétaires de sites :

Options de recharge polyvalentes : Conçue pour répondre aux besoins de tous les électromobilistes, elle permettre la recharge sous tous les angles, y compris en parallèle, en rangé ou des deux côtés, ce qui permet des options de stationnement flexibles. La borne de recharge est équipée du système de gestion des câbles motorisé EZLift, qui favorise l'accessibilité et réduit les efforts requis pour l'utilisateur.

Conçue pour répondre aux besoins de tous les électromobilistes, elle permettre la recharge sous tous les angles, y compris en parallèle, en rangé ou des deux côtés, ce qui permet des options de stationnement flexibles. La borne de recharge est équipée du système de gestion des câbles motorisé EZLift, qui favorise l'accessibilité et réduit les efforts requis pour l'utilisateur. Recharge à grande vitesse : Chaque borne FLO Ultra est équipée de deux ports de 160 kW logés dans un boîtier en aluminium durable, permettant une expérience de recharge rapide dans un design compact.

Chaque borne FLO Ultra est équipée de deux ports de 160 kW logés dans un boîtier en aluminium durable, permettant une expérience de recharge rapide dans un design compact. Robuste et résistant aux intempéries : Construit en aluminium recyclable, le boîtier est conçu pour résister à des conditions météorologiques extrêmes.

Construit en aluminium recyclable, le boîtier est conçu pour résister à des conditions météorologiques extrêmes. Toujours connectée : La borne FLO Ultra est intégrée au réseau FLO, ce qui permet une surveillance à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour un diagnostic rapide et une maintenance proactive.

Maintenance facile pour les propriétaires de sites : La borne de recharge est conçue pour assurer un entretien facile, avec de grandes portes avant et arrière et des composants modulaires pour des remplacements efficaces.

La borne FLO Ultra est en production et disponible pour les clients au Canada et aux États-Unis.

FLOMD, FLO UltraMC et EZLiftMC sont des marques déposées ou non déposées de Services FLO Inc.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. L'entreprise contribue à vaincre les changements climatiques et à accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains à la campagne. Chaque mois, elle permet plus de 2 million de sessions de recharge grâce à plus de 120 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO exerce ses activités dans toute l'Amérique du Nord et possède des usines d'assemblage au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

SOURCE FLO

Contact média: Maude Blouin, [email protected]