VILLE DE QUÉBEC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - FLO, un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, fait progresser l'avenir de la recharge de véhicules électriques avec de nouvelles collaborations visant à offrir la meilleure expérience de recharge possible aux conducteurs de véhicules électriques.

FLO travaille avec des entreprises de pointe, WiTricity et Hubject, afin de tester et de faire progresser les technologies de recharge sans fil et Plug & Charge.

Déterminé à offrir la meilleure expérience de recharge, FLO teste des options pour les bornes FLO afin de recharger les véhicules sans câbles à l’aide du système de charge Halo® VE WiTricity. (Groupe CNW/FLO)

« FLO est déterminée à faire progresser les innovations en matière de recharge de véhicules électriques qui rendent la recharge plus efficace, plus facile et plus sécuritaire », a déclaré Nathan Yang, Vice-président et chef de produit de FLO. « Travailler avec des entreprises et partenaires de premier plan nous permet de développer et d'offrir des technologies à la fine pointe aux conducteurs de véhicules électriques avec pour mission d'offrir la meilleure expérience de recharge ».

Recharge sans fil - FLO travaille présentement avec WiTricity, afin de tester la technologie de recharge de VE sans fil dans son laboratoire d'ingénierie avancé. Déterminé à offrir la meilleure expérience de recharge, FLO teste des options pour les bornes FLO afin de recharger les véhicules sans câbles à l'aide du système de charge Halo® VE WiTricity.

WiTricity est le pionnier de la recharge sans fil des véhicules électriques, chef de fil du développement et de la mise en œuvre de la technologie de résonance magnétique pour les véhicules de promenade et les véhicules commerciaux. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de niveau 1 se tournent vers WiTricity afin d'accélérer l'adoption des VE grâce à des technologies de recharge sans fil et afin de préparer le terrain pour une autonomie future.

« FLO s'engage à soutenir tous les types de connecteurs disponibles sur les véhicules en Amérique du Nord, y compris la norme NACS et potentiellement sans fil sur les véhicules du futur », a déclaré Yang. « Cette collaboration est un premier pas important vers cette nouvelle technologie ».

Plug & Charge - FLO collabore présentement avec Hubject afin de permettre à sa nouvelle génération de produits d'offrir la fonction Plug & Charge à tous les VE compatibles en circulation. Plug & Charge permet aux conducteurs de VE de se brancher et de commencer à recharger sans utiliser d'application, de carte RFID ou un autre moyen de paiement. Hubject et FLO travailleront sur la technologie de chiffrement pour s'assurer que toutes les transactions sont à la fois transparentes et sécurisées.

Hubject simplifie la recharge des véhicules électriques en fournissant l'infrastructure clé publique et l'écosystème requis pour la communication sécurisée entre le véhicule, la borne de recharge (CPO) et le fournisseur de services de recharge (eMSP) qui offre la prestation Plug & Charge.

« La fonction Plug & Charge est importante pour les conducteurs de véhicules électriques qui doivent recharger rapidement et en toute sécurité, et pour les propriétaires de bornes de recharge qui recherchent un financement NEVI », a déclaré Yang. « Hubject va aider FLO à commercialiser cette fonctionnalité sur notre toute nouvelle borne de recharge rapide FLO Ultra, qui entrera en production en début d'année prochaine ».

La FLO Ultra est une borne de recharge ultrarapide conçue pour maximiser la livraison d'énergie avec une performance à l'épreuve du temps et une conception intelligente qui permet une expérience de recharge ultime pour les véhicules électriques.

Cette nouvelle borne de recharge novatrice peut recharger la plupart des VE à 80 % en 15 minutes* et est conçue pour répondre aux exigences du programme NEVI et du Buy America Act.

*Selon le véhicule, la configuration et le nombre de voitures qui se rechargent.

