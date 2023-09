OTTAWA, ON, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Le Canada entretient avec la Roumanie des relations de longue date qui contribuent à combattre les changements climatiques, à renforcer la sécurité énergétique et à stimuler le développement économique dans les deux pays. Grâce aux technologies canadiennes, à de l'aide financière et à une coopération bilatérale, le Canada compte bien soutenir la Roumanie pour faire avancer toutes ces priorités communes.

C’est pourquoi l’honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, de concert avec Sebastian Burduja, ministre de l’Énergie de la Roumanie, a annoncé aujourd’hui la décision du Canada de favoriser l’action climatique et la sécurité énergétique en Roumanie en mettant à disposition de Nuclearelectrica S.A. (SNN) – société nationale qui exploite la centrale d’énergie nucléaire de Cernavodă – 3 milliards de dollars en financement à l’exportation. Cet investissement soutiendra plus encore les emplois canadiens et l’activité commerciale de notre pays dans le secteur nucléaire roumain.

La coopération dans le secteur nucléaire est l'un des piliers des relations entre le Canada et la Roumanie depuis des dizaines d'années. La Roumanie prévoit de construire deux nouveaux réacteurs nucléaires canadiens à deutérium-uranium (CANDU) à Cernavodă (unités 3 et 4).



La construction de ces deux réacteurs CANDU-6 :

stimulera l'activité économique dans le secteur nucléaire et le secteur énergétique en général au Canada;

réduira les émissions tout en aidant la Roumanie à éliminer la production d'électricité à partir de charbon d'ici 2032;

augmentera de 1 400 mégawatts la capacité de production d'électricité non émettrice du réseau électrique roumain;

donnera à la Roumanie l'occasion de devenir une source d'approvisionnement sûr en énergie à l'échelle régionale face à l'intimidation énergétique exercée par la Russie tout en apportant du soutien à la Moldavie et à l' Ukraine .

L'invasion brutale et injustifiée de l'Ukraine par la Russie a mis en évidence la nécessité pour la Roumanie et d'autres pays européens de réduire leur dépendance à l'égard de l'énergie russe à l'échelle continentale tout en maximisant leur sécurité énergétique. Dans cette optique, le Canada prend des mesures pour aider l'Europe à bâtir son avenir énergétique face à une offre insuffisante d'énergie, tout en contribuant à l'avancement de priorités communes.

Par des mesures concrètes et ambitieuses, la Roumanie et le Canada s'emploient tous deux à combattre les changements climatiques tout en approvisionnant les collectivités en électricité propre fiable et abordable. Le nucléaire est l'une des sources d'énergie propre du Canada depuis des dizaines d'années et, dans un monde carboneutre, il continuera de jouer un rôle important dans de nombreuses régions.

Le financement annoncé aujourd'hui se traduira par des emplois durables et des investissements pour nos travailleurs et nos industries et aidera notre pays à s'acquitter, envers ses partenaires et ses alliés, de son engagement de participer à la lutte mondiale contre les changements climatiques.

Citations

« Le financement à l'exportation annoncé aujourd'hui au profit de nos partenaires roumains favorisera la création de nouveaux emplois et stimulera l'activité économique au Canada. Les nouveaux réacteurs de la centrale de Cernavodă feront appel à la technologie canadienne CANDU pour approvisionner les collectivités en électricité propre et fiable, tout en soutenant les efforts déployés par le Canada pour renforcer la sécurité énergétique en Europe. Par son savoir-faire dans le secteur nucléaire, le Canada continuera d'aider grandement la planète à accélérer sa marche vers un avenir fondé sur une énergie propre et sûre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Par sa participation à ce projet d'énergie propre, le Canada renforcera sa réputation de partenaire énergétique prioritaire en Europe et ailleurs dans le monde. Ce projet créera de bons emplois tant pour les Canadiens que pour les Roumains. Ce faisant, il stimulera encore davantage la croissance économique de notre pays en encourageant l'établissement de partenariats entre les secteurs nucléaires canadien et roumain, particulièrement entre nos petites entreprises et nos entrepreneurs. »

L'honorable Mary Ng

Ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

« Nos deux pays entretiennent depuis longtemps des relations bilatérales. Dans les années 1970, la Roumanie a pris la décision historique de devenir le premier pays derrière le rideau de fer à mettre sur pied un programme d'énergie nucléaire fondé sur une technologie occidentale et le seul pays européen à choisir la technologie CANDU (soit le réacteur canadien à deutérium-uranium). Comme le montre le contexte géopolitique actuel, c'était la meilleure décision que la Roumanie pouvait prendre à ce moment-là.

Depuis, la coopération entre nos deux pays n'a fait que se renforcer. Je suis fier de réitérer aujourd'hui notre appui indéfectible à une longue et prospère coopération entre nos pays dans le secteur nucléaire. Je tiens également à souligner que la Roumanie apportera tout son soutien au développement de la centrale nucléaire de Cernavodă, qui comptera deux nouveaux réacteurs CANDU, et notre détermination à accorder à ce projet de sécurité nationale d'importance stratégique la plus haute priorité. »

Sebastian Burduja

Ministre de l'Énergie de la Roumanie

“Il s'agit d'une décision stratégique susceptible de renforcer nos relations économiques bilatérales et d'accroître les investissements directs étrangers du Canada en Roumanie, tout en garantissant la sécurité et la stabilité dans la région.”

Rareṣ Burlacu

Président de l’Agence roumaine pour les investissements et le commerce extérieur

Quelques faits

Le Canada et la Roumanie - État membre de l'Union européenne et fervente alliée sur le flanc est de l'OTAN - ont développé des relations bilatérales stratégiques et mutuellement profitables dans plusieurs domaines, notamment le commerce, l'investissement, la sécurité et la défense. Dans le secteur de l'énergie nucléaire, les deux pays entretiennent des liens depuis longtemps, qui remontent à la signature de l'Accord de coopération nucléaire Canada-Roumanie en 1977.

et la Roumanie - État membre de l'Union européenne et fervente alliée sur le flanc est de l'OTAN - ont développé des relations bilatérales stratégiques et mutuellement profitables dans plusieurs domaines, notamment le commerce, l'investissement, la sécurité et la défense. Dans le secteur de l'énergie nucléaire, les deux pays entretiennent des liens depuis longtemps, qui remontent à la signature de l'Accord de coopération nucléaire Canada-Roumanie en 1977. En augmentant sa capacité de production d'énergie nucléaire, la Roumanie pourra atteindre son objectif d'éliminer la production d'électricité à partir de charbon d'ici 2032. Les réacteurs CANDU-6 permettront à la Roumanie de combler 36 % de ses besoins totaux en électricité, une hausse par rapport au niveau actuel (21 %).

Le Canada a fourni un financement à l'exportation pour la construction et l'exploitation de deux réacteurs CANDU-6 (réacteurs C1 et C2) à Cernavodă. Conçus par Énergie atomique du Canada limitée, ces réacteurs ont été installés en 1996 et en 2007 respectivement et sont depuis demeurés en service.

a fourni un financement à l'exportation pour la construction et l'exploitation de deux réacteurs CANDU-6 (réacteurs C1 et C2) à Cernavodă. Conçus par Énergie atomique du Canada limitée, ces réacteurs ont été installés en 1996 et en 2007 respectivement et sont depuis demeurés en service. Depuis la mise en service du réacteur C2 en 2007, la centrale de deux unités affiche un bilan exemplaire en matière d'exploitation et de sûreté et fait la fierté de la Roumanie. Au total, les deux réacteurs ont permis d'éviter le rejet de plus de 170 millions de tonnes de CO 2 .

mise en service du réacteur C2 en 2007, la centrale de deux unités affiche un bilan exemplaire en matière d'exploitation et de sûreté et fait la fierté de la Roumanie. Au total, les deux réacteurs ont permis d'éviter le rejet de plus de 170 millions de tonnes de CO . Le réacteur CANDU représente encore aujourd'hui l'un des plus gros investissements jamais effectués par le gouvernement fédéral en recherche-développement. La Canada a exporté cette technologie en Argentine, en Chine, en Corée du Sud, en Inde, au Pakistan et en Roumanie.

et en Roumanie. La coopération nucléaire est mise en relief dans la déclaration conjointe du premier ministre Trudeau et du président Biden de 2023.

Renseignements pertinents

La technologie nucléaire au Canada

