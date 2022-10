Le fait de s'attaquer aux facteurs de risque communs des maladies chroniques contribuera à améliorer la santé et la qualité de vie.

QUÉBEC, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Près de 40 % des adultes canadiens âgés de 20 ans et plus ont au moins une des 10 maladies chroniques les plus courantes, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Il importe que toutes les personnes au Canada, en particulier celles qui doivent affronter des défis sociaux et économiques, obtiennent du soutien qui permet d'adopter et de maintenir des comportements sains pour pallier les facteurs de risque de maladies chroniques.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de plus de 1,7 million de dollars à quatre organismes pour appuyer des projets qui visent à accroître l'activité physique et l'alimentation saine ainsi qu'à réduire le tabagisme dans les quartiers à faible revenu et les communautés marginalisées, partout au Québec. Ce financement a été annoncé lors du symposium Nature Québec sur les milieux de vie sains, qui a récemment célébré son 8e anniversaire.

Ce financement appuiera :

Nature Québec, au moyen d'un financement de plus de 870 000 $ pour le projet Pour des villes vivantes. Celui-ci mettra l'accent sur la réduction des mauvaises habitudes alimentaires et l'inactivité physique parmi les collectivités à faible statut socioéconomique. Le but est de mettre l'accent sur la création de milieux de vie qui favorisent l'activité physique et une saine alimentation.





Le Cégep de Victoriaville , par le biais d'un financement de plus de 440 000 $ pour la conception conjointe d'un laboratoire nordique d'innovation sociale et technologique en agroalimentaire. Le projet mettra l'accent sur la mauvaise alimentation attribuable à l'insécurité alimentaire et l'accès limité aux aliments pour la population de la Nation Eayou-Istchee et les communautés de Jamésie, dans les régions éloignées et du nord du Québec.





, par le biais d'un financement de plus de 440 000 $ pour la conception conjointe d'un laboratoire nordique d'innovation sociale et technologique en agroalimentaire. Le projet mettra l'accent sur la mauvaise alimentation attribuable à l'insécurité alimentaire et l'accès limité aux aliments pour la population de la Nation Eayou-Istchee et les communautés de Jamésie, dans les régions éloignées et du nord du Québec. Montréal Métropole en santé, grâce à un financement de plus de 215 000 $ pour son projet MMS ADS+. Celui-ci mettra l'accent sur la réduction de mauvaises habitudes alimentaires et de l'inactivité physique chez les enfants, les jeunes et les aînés vivant dans des collectivités à faible statut socioéconomique. Le projet appuiera les personnes vivant à Montréal dans l'adoption de saines habitudes de vie.





L'Initiative canadienne pour les réfugiés, par le biais d'un financement de plus de 190 000 $ pour le projet de promotion de la santé publique et de prévention dans les communautés marginalisées. Ce projet mettra l'accent sur l'alimentation malsaine, l'inactivité physique et le tabagisme dans les communautés marginalisées de Montréal, particulièrement chez les nouveaux arrivants et les réfugiés. On fera la collecte de données sur les facteurs de risque, les comportements malsains, les considérations culturelles, les connaissances communautaires et les mesures actuelles pour répondre aux besoins uniques de ces populations, puis encourager les comportements sains.

Le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés de l'Agence de la santé publique du Canada nous permet d'appuyer des projets axés sur la lutte contre les mauvaises habitudes alimentaires, le tabagisme et l'inactivité physique pour aider toutes les personnes à réduire leurs risques de développer une maladie chronique.

« La lutte contre les mauvaises habitudes alimentaires, le tabagisme et l'inactivité physique améliore la santé et la qualité de vie de toutes les personnes vivant au Canada. Grâce à ces projets, les adultes âgés, les étudiants et les personnes vivant dans des communautés marginalisées au Québec auront accès à l'information et aux outils, ce qui sera bénéfique pour leur santé globale et leur bien-être, et contribuera à réduire le risque de maladies chroniques. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« L'annonce de financement d'aujourd'hui démontre l'engagement du gouvernement du Canada pour appuyer les initiatives communautaires qui visent à améliorer la santé et la qualité de vie de tous les Canadiens. Inciter l'activité physique et encourager une alimentation saine chez les individus, en particulier ceux qui font face à des défis supplémentaires, pourrait leur permettre d'obtenir de meilleurs résultats en santé. »

Adam van Koeverden

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

Faits en bref

La recherche montre que 44 % des adultes au Canada vivent avec au moins une maladie chronique, comme une maladie du cœur, l'hypertension, le cancer ou le diabète.

vivent avec au moins une maladie chronique, comme une maladie du cœur, l'hypertension, le cancer ou le diabète. Les taux d'obésité ont lentement augmenté au cours des 20 dernières années, tant chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes, tandis que l'activité physique et la consommation de fruits et de légumes ont diminué.

Le financement annoncé aujourd'hui est distribué par le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés de l'Agence de la santé publique du Canada , qui soutient des projets visant à réduire le risque de maladies chroniques chez les Canadiens par des mesures relatives aux facteurs de risque modifiables courants, soit la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique.

