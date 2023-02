Le gouvernement du Canada accepte actuellement les demandes de projets partout au pays dans le cadre du programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones

GATINEAU, QC, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les communautés autochtones de tout le pays dans leurs efforts pour être fortes et en bonne santé. Le pouvoir transformateur du sport joue un rôle essentiel dans l'atteinte de ces objectifs. Le gouvernement reconnaît que de nombreuses communautés autochtones doivent encore surmonter des obstacles pour bénéficier des avantages des programmes sportifs.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé le lancement d'une possibilité de financement dans le cadre du programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones. Grâce à la troisième composante du programme, 3,75 millions de dollars sont actuellement disponibles* pour des projets destinés aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans tout le pays au cours de l'exercice 2023‑2024.

Ce programme aide les Autochtones à être plus actifs et en bonne santé. Il permet également aux personnes de découvrir des activités physiques pertinentes sur le plan culturel. En plus d'être conçus et dirigés par des Autochtones, les projets financés répondent à des objectifs de développement social définis par la communauté et axés sur la santé physique et mentale, la prévention du suicide, la sensibilisation au trafic sexuel et sa prévention, les relations sûres et saines et la positivité sexuelle (2ELGBTQI+).

Depuis le lancement du programme en 2019, des centaines de communautés autochtones ont pris part à projets financés dans l'ensemble du pays, et les effets positifs continuent de croître.

* Uniquement pour l'exercice 2023-2024, la somme de 1,25 million de dollars sera mise à la disposition des 13 organismes provinciaux/territoriaux de sport autochtone (OPTSA), reconnus par le Cercle sportif autochtone, afin qu'ils poursuivent et mettent en œuvre des programmes destinés aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Les 2,5 millions de dollars restants sont disponibles dans le cadre d'un appel ouvert à toutes les organisations admissibles.

« Quand on donne la chance aux jeunes, aux femmes, aux filles et aux personnes 2SLGBTQI+ autochtones de faire du sport, ce sont des communautés entières qui en profitent. En lui offrant plus d'occasions de s'impliquer dans le sport - que ce soit en tant que participants ou entraîneurs - nous aidons la prochaine génération à être plus active, ainsi qu'à développer une meilleure estime de soi, un sens accru de la communauté et un sentiment d'appartenance. C'est pourquoi ce financement communautaire est si important. Il répond aux besoins et aux priorités des femmes, des filles et des personnes 2SLGBTQI+ autochtones au Canada pour les aider à adopter des habitudes de vie meilleures et plus saines. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Le Cercle sportif autochtone est très heureux de la poursuite du financement dans le cadre de la troisième composante du programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones. Ce financement, destiné à des projets dirigés par des Autochtones et visant directement à améliorer la santé mentale et physique des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones, est devenu un élément essentiel de la réponse indispensable aux appels à l'action et à la justice des Autochtones.

- Matt Tapper, directeur général, Cercle sportif autochtone

La troisième composante du programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones finance les gouvernements, les communautés et les autres organismes autochtones sans but lucratif, ainsi que les organisations non autochtones chargées de l'exécution en partenariat authentique avec un organisme autochtone, afin de proposer des activités sportives qui répondent aux besoins et aux priorités définis par les communautés des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones au Canada.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 mars 2023.

La troisième composante répond aux appels à la justice (nos 3.1 et 7.3) de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées en soutenant la santé physique et mentale, la prévention du suicide, la sensibilisation et la prévention de la traite des personnes, les relations sûres et saines, et la positivité sexuelle 2ELGBTQI+.

Plus de possibilités pour les jeunes, les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones de faire du sport

