Financement de 2,1 M$ pour l'économie bioalimentaire régionale - Le gouvernement du Québec appuie le dynamisme bioalimentaire dans la région du Centre-du-Québec
25 août, 2025, 14:30 ET
QUÉBEC, le 25 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce un investissement de plus de 2,1 millions de dollars pour la période 2024-2027 afin de soutenir le dynamisme du secteur bioalimentaire dans la région. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui.
Cette somme, rendue possible grâce au renouvellement de l'Entente sectorielle de développement bioalimentaire du Centre-du-Québec, servira à soutenir financièrement des projets innovants et à appuyer des initiatives phares pour l'avenir du territoire, le tout par la concertation des acteurs du milieu. La contribution du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) s'élève à plus de 1 million de dollars et celle du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), à plus de 655 000 $. Le reste de la somme provient de la Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec et de l'ensemble des municipalités régionales de comté (MRC) de la région.
Une partie du financement est réservée à un appel à projets qui répond aux priorités identifiées par le milieu. Les organisations bioalimentaires de la région sont invitées à déposer leurs initiatives d'ici le 15 octobre 2025. Les projets retenus pourront recevoir jusqu'à 250 000 $ en appui financier.
Les priorités de cet appel visent à :
- favoriser la relève et la santé des entreprises;
- consolider l'identité bioalimentaire régionale;
- rendre le territoire attrayant pour la main-d'œuvre;
- soutenir des entreprises résilientes dans un écosystème en transformation.
Parmi les initiatives déjà appuyées par l'Entente, mentionnons Goûtez-y!, qui favorise la mise en marché des produits agroalimentaires du Centre-du-Québec, ainsi que L'ARTERRE, qui accompagne le jumelage entre cédants d'entreprises agricoles et aspirants agriculteurs.
Citations
« Cet investissement est une excellente nouvelle pour le Centre-du-Québec. Avec l'appel à projets et le soutien à des initiatives concrètes comme Goûtez-y! et L'ARTERRE, nous donnons aux acteurs régionaux les moyens de bâtir un secteur bioalimentaire fort, innovant et durable, pour une plus grande autonomie alimentaire! »
André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec
« Cet appui au secteur bioalimentaire du Centre-du-Québec démontre toute l'importance que nous accordons au dynamisme des régions et à la force de leurs acteurs. Grâce à ce financement, nous soutenons des initiatives qui contribuent directement à la vitalité économique et sociale de nos communautés, tout en renforçant le sentiment de fierté et d'appartenance au territoire. »
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Faits saillants
- Les sommes injectées se détaillent comme suit :
- MAPAQ : 1 074 000,00 $;
- MAMH : 655 552,00 $;
- Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec : 60 000,00 $;
- MRC d'Arthabaska : 69 641,92 $;
- MRC de Bécancour : 56 831,50 $;
- MRC de Drummond : 74 680,08 $;
- MRC de L'Érable : 64 146,00 $;
- MRC de Nicolet-Yamaska : 65 837,50 $.
- La Table des MRC du Centre-du-Québec, à titre de partenaire, est mandataire et fiduciaire de l'Entente. Elle apporte une contribution non financière à l'Entente d'une valeur de 45 000 $.
- L'Entente permet de lancer un appel à projets auquel les organisations bioalimentaires du Centre-du-Québec sont invitées à participer. La date limite de dépôt des projets a été fixée au 15 octobre 2025.
- Les partenaires de l'Entente dévoilent également une nouvelle image de marque qui reflète l'ancrage, la vitalité et la collaboration du bioalimentaire régional.
