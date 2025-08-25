Financement de 2,1 M$ pour l'économie bioalimentaire régionale - Le gouvernement du Québec appuie le dynamisme bioalimentaire dans la région du Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 25 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce un investissement de plus de 2,1 millions de dollars pour la période 2024-2027 afin de soutenir le dynamisme du secteur bioalimentaire dans la région. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette somme, rendue possible grâce au renouvellement de l'Entente sectorielle de développement bioalimentaire du Centre-du-Québec, servira à soutenir financièrement des projets innovants et à appuyer des initiatives phares pour l'avenir du territoire, le tout par la concertation des acteurs du milieu. La contribution du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) s'élève à plus de 1 million de dollars et celle du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), à plus de 655 000 $. Le reste de la somme provient de la Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec et de l'ensemble des municipalités régionales de comté (MRC) de la région.

Une partie du financement est réservée à un appel à projets qui répond aux priorités identifiées par le milieu. Les organisations bioalimentaires de la région sont invitées à déposer leurs initiatives d'ici le 15 octobre 2025. Les projets retenus pourront recevoir jusqu'à 250 000 $ en appui financier.

Les priorités de cet appel visent à :

favoriser la relève et la santé des entreprises;

consolider l'identité bioalimentaire régionale;

rendre le territoire attrayant pour la main-d'œuvre;

soutenir des entreprises résilientes dans un écosystème en transformation.

Parmi les initiatives déjà appuyées par l'Entente, mentionnons Goûtez-y!, qui favorise la mise en marché des produits agroalimentaires du Centre-du-Québec, ainsi que L'ARTERRE, qui accompagne le jumelage entre cédants d'entreprises agricoles et aspirants agriculteurs.

Citations

« Cet investissement est une excellente nouvelle pour le Centre-du-Québec. Avec l'appel à projets et le soutien à des initiatives concrètes comme Goûtez-y! et L'ARTERRE, nous donnons aux acteurs régionaux les moyens de bâtir un secteur bioalimentaire fort, innovant et durable, pour une plus grande autonomie alimentaire! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Cet appui au secteur bioalimentaire du Centre-du-Québec démontre toute l'importance que nous accordons au dynamisme des régions et à la force de leurs acteurs. Grâce à ce financement, nous soutenons des initiatives qui contribuent directement à la vitalité économique et sociale de nos communautés, tout en renforçant le sentiment de fierté et d'appartenance au territoire. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Les sommes injectées se détaillent comme suit : MAPAQ : 1 074 000,00 $; MAMH : 655 552,00 $; Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec : 60 000,00 $; MRC d' Arthabaska : 69 641,92 $; MRC de Bécancour : 56 831,50 $; MRC de Drummond : 74 680,08 $; MRC de L'Érable : 64 146,00 $; MRC de Nicolet - Yamaska : 65 837,50 $.

La Table des MRC du Centre-du-Québec, à titre de partenaire, est mandataire et fiduciaire de l'Entente. Elle apporte une contribution non financière à l'Entente d'une valeur de 45 000 $.

L'Entente permet de lancer un appel à projets auquel les organisations bioalimentaires du Centre-du-Québec sont invitées à participer. La date limite de dépôt des projets a été fixée au 15 octobre 2025.

Les partenaires de l'Entente dévoilent également une nouvelle image de marque qui reflète l'ancrage, la vitalité et la collaboration du bioalimentaire régional.

Lien externe

Informations sur l'appel à projets

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Source Sophie J. Barma Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec Cell. : 581 993-5016 [email protected] Information Relations médias Direction des communications Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Tél. : 418 380-2100, poste 3512 [email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation