Financement de 11 projets auprès d'organismes communautaires - Québec investit plus de 1,7 M$ pour sensibiliser les jeunes à la violence sexuelle

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce le financement de 11 initiatives d'organismes communautaires visant à sensibiliser les adolescentes et adolescents à la violence sexuelle.

Les initiatives sélectionnées permettront notamment aux adolescentes et adolescents ainsi qu'à leur entourage de :

Déconstruire les stéréotypes sur la violence sexuelle;

Connaître les différentes formes de violence sexuelle;

Comprendre la notion de consentement.

Ce financement s'inscrit dans la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

Rappelons que les organismes financés sont reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour leur mission d'intervention auprès des victimes d'agressions sexuelles.

Ces 11 initiatives s'ajoutent aux 26 centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel qui offrent déjà depuis 2017 le programme Empreinte auprès des élèves du secondaire, de leurs parents et du personnel enseignant. Au total, ce sont maintenant 15 régions qui sont couvertes par des initiatives de sensibilisation visant les adolescentes et adolescents.

Citation :

« Les conséquences chez les jeunes victimes de violence sexuelle sont multiples. Il est donc primordial de poursuivre la sensibilisation. Ces initiatives permettront de conscientiser les jeunes et leur entourage au caractère inacceptable de la violence sexuelle et aux formes qu'elle peut prendre. Rappelons que la violence sexuelle, c'est tolérance zéro. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Selon les données du ministère de la Sécurité publique, en 2022, les jeunes de 12 à 19 ans représentaient 42,5 % des victimes d'agressions sexuelles au Québec. Les filles sont de trois à cinq fois plus nombreuses à être victimes d'agressions sexuelles que les garçons, même si ces derniers en sont aussi victimes. La majorité des auteurs présumés sont majoritairement des hommes et 29 % d'entre eux ont de 12 à 17 ans.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur l'appel de propositions et pour consulter la liste des initiatives retenues, visitez la page Soutien financier pour des initiatives visant à sensibiliser les adolescentes et adolescents à la violence sexuelle 2024-2025.

Pour en savoir davantage sur les actions du gouvernement du Québec pour contrer la violence sexuelle et la violence conjugale, consultez la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

Facebook LinkedIn

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

Source : Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec.ca/international, [email protected]