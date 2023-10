Feux de forêt - mesures économiques - Prolongation de l'appui aux entreprises touchées

QUÉBEC, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce que les entreprises touchées par les feux de forêt de cette année auront jusqu'au 31 décembre 2023, au lieu du 30 septembre 2023, pour soumettre leur demande d'aide financière au Programme d'appui à la rétention des entreprises stratégiques et à l'aide d'urgence (PARESAU) et au programme Aide d'urgence aux petites et aux moyennes entreprises (PAUPME).

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Nous avions dit que nous resterions à l'écoute des besoins et des préoccupations des entreprises qui sont concernées par ces incendies de forêt. Certaines nous ont signifié avoir besoin de plus de temps pour déposer leurs demandes. Nous leur avons répondu positivement. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Je me réjouis que les entreprises touristiques touchées par les feux de forêt disposent de davantage de temps pour obtenir un soutien financier qui les aidera à traverser cette épreuve. Nous sommes conscients des répercussions que cette situation entraîne sur leurs activités, et nous demeurons à l'écoute afin qu'elles puissent continuer à contribuer à la croissance du tourisme. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Il est primordial pour notre gouvernement de poursuivre son appui à l'industrie forestière, qui occupe une place stratégique dans plusieurs de nos régions. Nos efforts soutenus, ici avec une prolongation de nos programmes d'aide, s'ajoutent à ceux des personnes qui ont lutté contre les feux de forêt au cours des derniers mois. Le rôle de chacun est crucial, et nous prenons le nôtre à cœur. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Rappelons que les mesures ciblent notamment les exploitants forestiers, les scieries, les papetières, les pourvoiries, les entreprises touristiques et les commerces de proximité. Certaines entreprises peuvent également être indirectement touchées par des perturbations affectant les chaînes d'approvisionnement. Ce financement d'urgence vise à soutenir le fonds de roulement nécessaire au maintien des activités des organisations.

L'aide financière prendra la forme d'un prêt ou d'une garantie de prêt. Elle pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $ pour les aides administrées par les MRC ou de 1 million de dollars pour celles d'Investissement Québec en lien avec des besoins de liquidités de plus de 50 000 $.

Le financement accordé aux entreprises situées dans le secteur visé par l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et la fermeture des chemins forestiers pour des considérations d'intérêt public permettra de pallier le manque de liquidités causé : par une impossibilité de livrer plus de 50 % des produits (biens ou services) sur une période de quatre semaines consécutives; ou par un problème d'approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services) représentant au moins 50 % des approvisionnements sur une période de quatre semaines consécutives.

Les clientèles admissibles, les principales modalités ainsi que la façon de procéder pour obtenir de l'aide financière sont décrites sur Québec.ca.

