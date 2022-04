Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival jazz et blues de Saguenay

QUÉBEC, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 90 000 $ au Festival jazz et blues de Saguenay, qui se déroule à Chicoutimi jusqu'au 1er mai.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 60 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 30 000 $ en vertu du Soutien à la programmation spécifique.

Citations :

« L'industrie touristique est un moteur économique important, et les événements comme le Festival jazz et blues de Saguenay y contribuent grandement, tout comme ils font rayonner notre culture. C'est pourquoi votre gouvernement est fier de s'associer au succès de ce rendez-vous musical. En accueillant les plus grands noms, il favorise la reconnaissance internationale de la région et du Québec à titre de destination culturelle de choix. Bravo aux responsables : ils orchestrent cet événement de main de maître! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival jazz et blues de Saguenay nous offrira encore cette année des découvertes musicales et des moments inoubliables. Notre gouvernement met un point d'honneur d'être un partenaire de la culture d'ici et tout ce qu'elle nous fait vivre. C'est ce qui motive notre appui à ce rendez-vous musical incontournable. Ce festival fait briller nos artistes pour la plus grande joie de tous. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Pour une 26e édition, le Festival jazz et blues de Saguenay fait vibrer la région, au grand plaisir des festivaliers. Je me réjouis que le gouvernement du Québec soutienne cet événement. Sa réputation n'est plus à faire, et son apport à notre industrie touristique est important. J'invite les visiteurs à profiter de ce rendez-vous pour rencontrer les formidables artistes qui s'y produisent et pour passer de beaux moments au Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

Liens connexes :

www.quebec.ca

Ministère de la Culture et des Communications

Conseil des arts et des lettres du Québec

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

Conseil des arts et des lettres du Québec sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

SOURCE Ministère du Tourisme

Renseignements: Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, [email protected]; Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 581 989-6037, Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388